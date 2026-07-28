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El chiringuito en una playa de Hondarribia que recomienda el chef con dos estrellas Michelin Andoni Luis Aduriz: “Voy con mi familia a tomar sardinas y anchoas”

Sobre el espectacular cabo de Higuer se encuentra este merendero, con zona chill-out y una carta centrada en el producto del mar y las carnes

El merendero en Hondarribia que Andoni Luis Aduriz recomienda para verano (Montaje Infobae)
El merendero en Hondarribia que Andoni Luis Aduriz recomienda para verano (Montaje Infobae)
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Hondarribia, en la costa del País Vasco, es uno de los pueblos más pintorescos del norte de España y, sin lugar a dudas, un excelente destino al que ir a disfrutar de los meses de verano. A sus espectaculares playas se suman terrazas y bares que se convierten en auténticos templos para los amantes de los pintxos.

En la temporada estival, la gastronomía se muda a primera línea de playa con sus chiringuitos y merenderos, rincones llenos de encanto que nos permiten disfrutar de una buena cocina con la mirada puesta en el mar Cantábrico. Uno de los mejores que ofrece la rocosa costa vasca es el bar La Cabaña, un enclave desconocido para muchos que cuenta con el beneplácito de uno de los chefs más importantes de la cocina vasca actual, Andoni Luis Aduriz.

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El chef de Mugaritz compartía esta recomendación con la Guía Repsol, que concedía a La Cabaña un Solete como premio a su buena relación calidad-precio. “A este merendero al lado del faro de Higuer voy con mi familia a tomar sardinas y anchoas”, dice Aduriz. Un bar sencillo y con buen producto que cuenta con una espectacular terraza con sillones, además de un txoko con césped y zona chillout, que ofrece unas vistas espectaculares hacia el Cantábrico.

La carta presenta una oferta variada que se centra principalmente en productos recién extraídos del mar. Entre los entrantes destacan las gambas, calamares y croquetas, mientras que la sección de pescados incluye especialidades locales como chipirones en su tinta, rape y merluza, disponibles tanto rebozados como a la plancha. Y, por supuesto, las sardinas y anchoas que tanto gustan a Aduriz. Para quienes prefieren carnes, el menú ofrece filete, escalope, chuletillas de cordero y chuleta a la brasa.

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Más allá de la oferta gastronómica de este pequeño merendero, La Cabaña merece la visita por su entorno, en pleno cabo Higuer. Es el cabo más oriental del mar Cantábrico, muy cerca de la frontera con Francia, y una de las formaciones más impresionantes de los alrededores de Hondarribia, a 4 kilómetros del centro del pueblo.

Vistas desde cabo Higuer, en Hondarribia (Wikimedia Commons)
Vistas desde cabo Higuer, en Hondarribia (Wikimedia Commons)

En lo alto del cabo, a 65 metros sobre la escarpada costa, se encuentra el famoso faro de Higuer, una infraestructura inaugurada en 1881 y convertida en centro cultural, educativo y de divulgación. El faro ofrece unas vistas privilegiadas de la bahía de Txingudi y, en días claros, una panorámica que abarca desde la costa vizcaína hasta Matxitxako y el paisaje de las Landas francesas.

Terrazas para verano en Hondarribia

En este mismo pueblo de calles de colores y espectacular paisaje se encuentra otra terraza recomendada por la sabiduría de un chef de la zona, esta vez de Gorka Txapartegui, al frente del estrella Michelin y dos soles Repsol Alameda, en la misma Hondarribia. Para tomar algo por la zona, el chef elige Uxoa, en el Paseo Butrón que bordea la bahía. “Las copas son un espectáculo por su calidad y variedad. Tiene una terraza sobre la bahía del Txingudi frente a Hendaia”, dice Txapartegui de este bar-cafetería de ubicación privilegiada.

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