El chiringuito en la costa malagueña con buena relación calidad-precio que encanta a Los Planetas: “Los espetos y el pulpo a la brasa están de muerte”

Florent, guitarrista de Los Planetas, elige Colonia Sea and Sand, en Vélez-Málaga, como su destino preferido del verano (Instagram / @coloniaseaandsand)

En verano, los chiringuitos se convierten en refugio gastronómico de primer nivel. Sus privilegiadas vistas al mar, su ambiente desenfadado y su esencia tan auténtica los convierten en imprescindibles en cualquier escapada playera que se precie. Sin embargo, encontrar un chiringuito donde comer bien y, además, no pagar demasiado, parece una misión cada vez más complicada.

El producto fresco recién llegado del mar, los precios accesibles y el servicio cercano y familiar parecen haberse sustituido por congelados y quinta gama, tickets desorbitados y, en ocasiones, ambientes marcados por la música estridente y el trato descuidado. En resumen, encontrar un chiringuito de confianza es equivalente a hallar una aguja en un pajar. Es por ello que una recomendación de experto, cuando hablamos de merenderos a pie de playa, cobra especial importancia.

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La Guía Repsol cuenta con una categoría de premiados que incluye chiringuitos en su lista, con un sello, los Soletes, que nos ayuda a encontrar esos lugares con buena relación calidad-precio donde disfrutar de una comida o cena informal este verano. Los locales premiados se reparten por toda la costa española, con destinos tan especiales como la costa de Málaga.

La provincia andaluza cuenta con un enorme número de chiringuitos repartidos en sus playas y paseos marítimos, aunque hay uno que, este año, ha llamado la atención de Repsol gracias a una recomendación muy especial. Para la edición de Soletes de 2026, la guía gastronómica ha contado con la colaboración de personajes famosos y artistas que han desvelado sus destinos favoritos. Figuras como el mítico grupo Los Planetas, que se ha decantado por un chiringuito en Vélez-Málaga como uno de sus imprescindibles.

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Chiringuito Colonia Sea and Sand (Instagram / @coloniaseaandsand)

En el paseo marítimo de Torre del Mar, en este pueblo cercano a la capital malagueña, se encuentra Colonia Sea and Sand, un chiringuito playero de ambiente relajado y cocina mediterránea que ha conquistado especialmente a Florent, uno de los fundadores del grupo granadino. Sus “precios razonables” y su “ambiente familiar” son dos de los motivos que hacen al artista volver una y otra vez, verano tras verano, a este pequeño rincón malagueño.

“Este chiringuito es un lujo para disfrutar de playa y buena comida”, asegura el guitarrista y compositor. De su oferta gastronómica, recomienda especialmente “los espetos de sardinas y pulpo a la brasa, que están de muerte”. A estas elaboraciones se suman otras como la fritura malagueña, paellas de marisco, pescados y carnes a la brasa y tapas clásicas como la ensaladilla rusa, la tortita de camarones, el gazpacho o las berenjenas fritas.

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Todos los nuevos Soletes en Málaga

Además de este chiringuito, los famosos españoles han elegido más bares, restaurantes y chiringuitos de la provincia de Málaga, concediendo otros cuatro nuevos Soletes en la zona. En la provincia de Málaga, la cantante Anni B Sweet propone La Salina, en Fuengirola (Av. de Las Salinas, 28); mientras que el presentador Carlos Sobera recomienda la heladería Solo Qui, en Marbella (Nueva Andalucía).

También en Marbella, el grupo Miranda se decanta por el Bar Altamirano (Pl. Altamirano, 3); y el actor Pepón Nieto opta por la Churrería Marbella (Pl. de la Victoria), un local bautizado con el mismo nombre que la ciudad que lo acoge.

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