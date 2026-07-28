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La Aemet activa los avisos en casi toda España un día antes del inicio de la cuarta ola de calor: estas son las regiones que alcanzarán los 40ºC

El ascenso térmico disparará el peligro de incendio a niveles muy altos y extremos en la mayor parte del país y dificulta las labores de extinción

Vista de Ávila con el humo procedente de los incendios de Burgohondo y Madrid, a 28 de julio de 2026. (EFE/ Raúl Sanchidrián)
Vista de Ávila con el humo procedente de los incendios de Burgohondo y Madrid, a 27 de julio de 2026. (EFE/ Raúl Sanchidrián)
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La cuarta ola de calor de este verano está a punto de comenzar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado que este nuevo episodio de temperaturas extremas empezará el miércoles y se extenderá, al menos, hasta el domingo, pero el calor intenso se empezará a sufrir durante esta jornada. Tras una breve -pero agradable- tregua con termómetros por debajo de los 38 grados en casi la totalidad del país, este martes empieza el ascenso. El organismo meteorológico ha activado los avisos por temperaturas elevadas en 13 comunidades autónomas.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que este martes en el las regiones que baña el Mediterráneo, así como Extremadura y el valle del Guadalquivir las máximas rondarán los 38 grados. Ahora bien, en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y mitad sur de la península, los termómetros podrán superar los 40 grados.

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Bajo este escenario, están en aviso naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) en Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 28 de julio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 28 de julio de 2026. (Aemet)

Cómo afectará la ola de calor a España

Con el comienzo de la ola de calor el miércoles, continuará el ascenso térmico en el centro y este de la península y también en Baleares. “Se superarán los 38 grados en buena parte del interior peninsular, también en el archipiélago balear, incluso los 40 grados en el Cantábrico oriental, con más de 40 grados en el valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur peninsular”, avisa del Campo.

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El jueves las temperaturas darán un “cierto respiro” en la cornisa cantábrica y tercio norte, manteniéndose elevadas en el resto de zonas, conforme detalla el organismo meteorológico en una nota informativa. De este modo, los termómetros podrán rozar los 41 grados tanto en la vertiente mediterránea como en el sur de la península.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

La jornada del viernes se caracterizará por una recuperación térmica en el entorno de la Cordillera Cantábrica, así como ascensos ligeros o moderados en todo el centro y sur peninsular. “En este sentido, esperamos alcanzar los 40-42 grados en el interior de la mitad sur peninsular, así como los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste”, advierten.

Aumenta el riesgo de incendios y las dificultades para apagarlos

Este martes, con la subida del mercurio se disparará el peligro de incendio a niveles muy altos y extremos en la mayor parte del país por las altas temperaturas, el viento de componente sur localmente racheado y la baja humedad generalizada, conforme explica la Aemet.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya advertía durante la pasada jornada desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que tanto el lunes como este martes serán “dos días absolutamente centrales” en la evolución del megaincendio que afecta a la Comunidad de Madrid y a Ávila. El ministro explicaba las condiciones provocadas por el esperado aumento de las temperaturas serán “realmente negativas” para las labores de extinción.

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