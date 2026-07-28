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Arenque ahumado: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este pescado en rico en vitaminas y minerales, pero también en sodio

Un plato de pescado ahumado (Magnific)
Un plato de pescado ahumado (Magnific)
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El arenque ahumado es un alimento muy apreciado en la gastronomía del norte de Europa y cada vez más presente en otros países gracias a su sabor intenso y a su versatilidad en la cocina. Además de ser un ingrediente habitual en ensaladas, tostadas o aperitivos, destaca por su elevado valor nutricional, ya que aporta proteínas de calidad, grasas saludables y una amplia variedad de vitaminas y minerales. Sin embargo, su proceso de elaboración también hace que deba consumirse con cierta precaución en determinados casos.

Desde el punto de vista nutricional, el arenque ahumado mantiene muchas de las propiedades del arenque fresco. Se trata de una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para mantener y reparar los tejidos. Esta característica lo convierte en una opción interesante para personas activas, deportistas y para quienes buscan una dieta equilibrada.

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Otro de sus principales atractivos es la calidad de su grasa. Aunque el arenque ahumado presenta un contenido calórico superior al del pescado fresco debido a la menor cantidad de agua tras el proceso de ahumado y curación, buena parte de esa energía procede de grasas saludables. Destaca especialmente por su riqueza en ácidos grasos omega-3, conocidos por contribuir al mantenimiento de la salud cardiovascular y por su papel en el funcionamiento normal del cerebro. Además, también contiene una proporción importante de grasas monoinsaturadas.

En cuanto a los minerales, este pescado aporta cantidades relevantes de yodo, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea. También es una buena fuente de selenio, un antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo; de fósforo, fundamental para la salud de huesos y dientes; y de potasio, mineral implicado en el funcionamiento muscular y nervioso.

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En el apartado vitamínico, el arenque ahumado sobresale por su contenido en niacina (vitamina B3), vitamina B12 y vitamina D. Esta última resulta especialmente interesante, ya que una ración puede cubrir alrededor del 80 % de las ingestas recomendadas para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años que realizan actividad física moderada. La vitamina D desempeña un papel clave en la absorción del calcio y en el mantenimiento de la salud ósea, además de participar en el funcionamiento del sistema inmunitario.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Contraindicaciones del arenque ahumado

No obstante, el proceso de ahumado y curación también modifica algunas de sus características nutricionales. En comparación con el arenque fresco, contiene menos agua y una cantidad mucho mayor de sodio, debido a la sal utilizada durante su elaboración. Este aspecto constituye su principal inconveniente desde el punto de vista de la salud.

Por ello, las personas que siguen dietas bajas en sodio o padecen hipertensión arterial, enfermedades renales o determinadas patologías cardiovasculares deberían controlar la frecuencia y la cantidad de consumo de arenque ahumado. En estos casos, es recomendable consultar con un profesional sanitario para determinar si este alimento puede formar parte de su alimentación habitual.

Para la población general, el arenque ahumado puede integrarse dentro de una dieta variada y equilibrada, siempre que se consuma con moderación y se combine con otros pescados, especialmente frescos. Acompañarlo de verduras, hortalizas o pan integral permite elaborar comidas completas y equilibradas.

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