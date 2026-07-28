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Un experto analiza el estilo de Mariló Montero al cumplir 61 años: “No se deja llevar por las tendencias, prioriza lo sofisticado y lo atemporal”

‘Infobae’ se ha puesto en contacto con el estilista y diseñador Marcos Ruiz para desgranar el armario de la televisiva

Mariló Montero, en imagen de archivo (Europa Press)
Mariló Montero, en imagen de archivo (Europa Press)
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Mariló Montero es una de las piezas clave del engranaje de la prensa rosa, ya que cuando no protagoniza titulares por sus declaraciones políticas lo hace por sus impecables estilismos. La presentadora cumple 61 años este martes 28 de julio con un estilo asentado en la sobriedad, los tejidos naturales y una fórmula que repite en contextos muy distintos: prendas fluidas, accesorios precisos y una paleta variada que se mueve entre el blanco, el negro y los tonos tierra.

Para analizar su particular armario, Infobae ha contactado con el diseñador y estilista Marcos Ruiz, que encabeza la firma Marcos Ruiz Collection. El experto en moda ha encontrado en las apariciones de Mariló Montero “un estilo coherente y sofisticado”, que mantiene intacto habiendo pasado la barrera de los 60 años. La comunicadora ha dejado además una última secuencia de estilismos en redes antes de anunciar un paréntesis para desconectar del ruido digital tras unas semanas marcadas por la boda de su hija Rocío Crusset.

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En esa despedida temporal de sus perfiles públicos, Montero ha mostrado tres propuestas estivales construidas sobre la comodidad, la frescura y una sofisticación contenida, con prendas de firmas españolas y un patrón común: siluetas relajadas, largos midi o maxi y collares largos como recurso constante para rematar el conjunto.

Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)
Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)

El estilo de Mariló Montero

El primero de esos looks remite de forma directa al verano. La periodista posa con un dos piezas fluido de lino blanco formado por un cuerpo de cuello desbocado y caída asimétrica y una falda larga a tono, al que suma collares largos de cuentas rosas colocados a lo largo del escote y unas sandalias negras de tiras con tacón cómodo. Para Ruiz, el estilo de Montero “es elegante, pero contemporáneo”.

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La segunda propuesta gira hacia los tonos naturaleza. Montero apuesta por un maxivestido verde caqui, de escote en pico, manga larga remangada y bajo con aberturas y caídas irregulares, al que añade zapatos de tacón con estampado de leopardo, varios collares superpuestos con un gran colgante azul turquesa y un conjunto de pulseras. Aún luciendo prendas dispares, la base de la televisiva se mantiene: “Utiliza prendas con líneas limpias, patrones sencillos y una paleta de colores muy elegante”.

Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)
Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)

El tercer estilismo confirma otra de sus constantes: la combinación de blanco y negro sin atender a la estación. En este caso, la base la forman una camisa negra de textura ligera, llevada de manera desenfadada, y una falda blanca de largo midi con corte asimétrico en el bajo, completadas con sandalias de tacón en tono nude y un collar largo, convertido en su accesorio recurrente para el verano de 2026.

Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)
Los 'looks' veraniegos de Mariló Montero (Instagram)

La secuencia deja ver una línea reconocible: Montero no recarga las prendas, pero tampoco elimina los complementos. El juego entre tejidos livianos, bajos irregulares y joyería alargada sostiene una imagen de elegancia relajada que también ha trasladado a apariciones públicas recientes. “Mariló Montero no se deja llevar por las tendencias del momento, sino que ella prioriza lo sofisticado y lo atemporal”, explica Marcos Ruiz.

El encuentro de Mariló Montero con la reina Letizia

Mariló Montero en su encuentro con la reina Letizia (Europa Press)
Mariló Montero en su encuentro con la reina Letizia (Europa Press)

Muestra de ello también se vio en su encuentro con la reina Letizia el pasado 2 de junio con motivo de con motivo del 35 aniversario de los premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Montero escogió el conjunto Arne de Cortana en tono marfil, una alternativa más suave al blanco puro, con protagonismo para la materia prima y la construcción de la silueta.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

La parte superior era el top Arne, valorado en 790 euros, confeccionado en un tejido canvas stretch de lino y viscosa. La pieza incorpora mangas japonesas con pliegues, cuello amplio y un bajo asimétrico que aporta movimiento. Lo combinó con el pantalón Arne, de 890 euros, de talle alto y corte ligeramente evasé, realizado en el mismo tejido natural. La caída fluida del pantalón y su estructura depurada prolongaban la misma pauta que se ve en sus looks de verano: volúmenes controlados, materiales nobles y una elegancia basada más en el corte que en el adorno.

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