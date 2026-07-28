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Cuáles son los beneficios de jugar al pádel: así mejora la salud física y mental el deporte de moda

En 1969, un empresario mexicano ideó una práctica deportiva que se juega en parejas en una pista cerrada y que ayuda a aumentar la fuerza y a reducir el estrés

Dos hombres jugando padel en una cancha azul, uno golpeando la pelota con una pala y el otro esperando detrás.
El pádel tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los últimos años, las redes sociales se han llenado de gente que practica running, crossfit o Hyrox. Pero si hay un deporte que está de moda desde hace tiempo y que cada vez parece tener más adeptos, ese es el pádel. Y es que los expertos aseguran que a sus múltiples beneficios físicos, se unen otros tantos para la salud mental. De ahí que sea uno de los ejercicios que más está creciendo alrededor del mundo, en parte porque, gracias a su dinamismo y accesibilidad, es ideal para personas de todas las edades y condición física.

Fue en 1969, en la ciudad de Acapulco, cuando el empresario mexicano Enrique Corcuera ideó el pádel. La falta de espacio en el patio de su casa le impidió construir una pista de tenis convencional, por lo que optó por crear una más reducida, de 20 por 10 metros, rodeada de muros de tres metros de altura. Esta adaptación impedía que la pelota saliera del terreno de juego y evitaba que la vegetación molestara. Las primeras partidas se disputaron con palas de madera y permitiendo el rebote de la pelota en las paredes, emulando principios del squash. Su esposa, Viviana Corcuera, fue la encargada de redactar el primer reglamento oficial del deporte.

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Integrar el pádel en la rutina semanal puede aportar beneficios físicos y sociales. Los especialistas recomiendan practicar este deporte al menos dos o tres veces por semana, en sesiones de entre 60 y 90 minutos. Antes de comenzar, se aconseja realizar ejercicios de calentamiento, incluyendo estiramientos dinámicos y movimientos suaves para preparar el cuerpo, tal y como señala la Federación de Pádel de Castilla y León en su página web. Al finalizar, es recomendable dedicar tiempo a estiramientos estáticos y actividades de baja intensidad, lo que favorece la recuperación muscular y ayuda a reducir el riesgo de lesiones.

Un ejercicio perfecto para ganar fuerza y mejorar la flexibilidad

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Según la Federación de Pádel de Castilla y León, el pádel destaca por ser una disciplina deportiva completa que proporciona beneficios físicos significativos. Su práctica regular no solo favorece la condición cardiovascular, sino que también contribuye a la mejora de la fuerza muscular y la flexibilidad. Esta combinación lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una actividad física integral.

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La naturaleza dinámica del pádel, caracterizada por desplazamientos rápidos y cambios de ritmo constantes, impulsa la salud cardíaca y eleva la resistencia cardiovascular. Los movimientos exigidos durante el juego aumentan el ritmo cardíaco, fortalecen el corazón y mejoran la circulación sanguínea, factores clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Además, el pádel implica la utilización de numerosos grupos musculares, lo que favorece el desarrollo de la fuerza en todo el cuerpo. Los desplazamientos laterales, las estiradas y los golpes contribuyen a incrementar la flexibilidad, reduciendo el riesgo de lesiones. Asimismo, la Federación señala que una hora de juego puede suponer un gasto energético de entre 500 y 700 calorías, facilitando el control del peso y la reducción de grasa corporal.

El pádel reduce el estrés y fomenta la socialización

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del pádel trascienden el aspecto físico y alcanzan el bienestar mental. La práctica regular de este deporte puede influir de manera positiva en la salud emocional, gracias al efecto combinado de la actividad física y la interacción social inherente al juego.

Durante el desarrollo de un partido, el organismo libera endorfinas, conocidas como hormonas relacionadas con la sensación de bienestar. Esta respuesta fisiológica contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando una vía eficaz para afrontar las tensiones diarias y mejorar el ánimo.

El pádel, además, fomenta la socialización y el trabajo en equipo. La dinámica del deporte, que se juega en parejas o grupos, facilita el establecimiento de nuevas amistades y refuerza los lazos personales. Según la Federación, este entorno de camaradería es clave para fortalecer la salud mental y emocional de los jugadores.

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