Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

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El SEPE ha intensificado los controles sobre los beneficiarios del desempleo que viajan al extranjero sin notificarlo, y las consecuencias para quienes no cumplen la normativa pueden suponer la devolución íntegra de todas las prestaciones cobradas. Así lo advierte Miguel Benito Barrionuevo, abogado, que señala que su despacho está recibiendo “bastantes casos de gente que se ha ido fuera, no ha avisado al SEPE y le han obligado a devolver todas las prestaciones percibidas por desempleo”.

La legislación establece que las personas que perciben una prestación por desempleo deben cumplir una serie de obligaciones, entre ellas permanecer disponibles para atender posibles ofertas de empleo, acciones formativas o cualquier requerimiento del SEPE. Por este motivo, los desplazamientos fuera de España están sujetos a condiciones y deben comunicarse cuando así lo exige la normativa.

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Como norma general, salir de España más de 30 días en un año natural obliga a comunicarlo al SEPE para que suspenda o cancele la prestación durante ese período. Esos días no tienen que ser consecutivos; se computan de forma acumulada a lo largo del año, por lo que varias salidas de corta duración pueden acabar superando ese límite. El abogado reconoce en un video publicado en su perfil de TikTok (@empleado_informado) que esta norma “era muy desconocida en España porque no se estaba aplicando prácticamente nunca”, pero advierte que tanto la normativa como su aplicación han cambiado.

Los tres tramos que determinan qué te pasa

El letrado detalla tres escenarios según la duración de la ausencia, ya que las consecuencias varían en función del tiempo que el beneficiario permanezca fuera del territorio nacional. Si la estancia en el extranjero es de entre 1 y 30 días, hay obligación de comunicarlo al SEPE, aunque sin consecuencias sobre el cobro de la prestación. En este supuesto, el beneficiario mantiene el derecho a seguir percibiendo el paro, siempre que haya informado previamente del desplazamiento y continúe cumpliendo el resto de requisitos exigidos.

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Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Entre 30 y 90 días, la prestación queda suspendida durante la ausencia y se reanuda al regresar a España, una vez se comunica el retorno y se realizan los trámites correspondientes. Durante ese tiempo no se generan nuevos pagos, pero el derecho no se pierde de forma definitiva. A partir de 90 días en un año, en cambio, el beneficiario pierde directamente el derecho al desempleo, lo que implica la extinción de la prestación en los términos previstos por la normativa vigente.

Cómo detecta el SEPE a quienes no comunican sus viajes

El argumento de que “conozco muchísima gente que se ha ido de viaje y no ha tenido ningún problema” no tranquiliza al letrado. “No les habrán pillado”, responde. Según explica, el organismo cruza su información con los datos que le facilita aduanas. Eso hace que los viajes a destinos con control fronterizo estricto, como Brasil o Colombia, sean especialmente fáciles de rastrear. Salir por carretera a través de Francia reduce esa trazabilidad, aunque el abogado no lo presenta como una solución.

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El incremento de estos cruces de información ha provocado que afloren más expedientes relacionados con desplazamientos no comunicados. Cuando el SEPE detecta un incumplimiento, puede iniciar un procedimiento para revisar la prestación y reclamar las cantidades que considere indebidamente percibidas, de modo que quienes estén cobrando el paro y tengan previsto viajar al extranjero deben comprobar previamente cuáles son sus obligaciones y comunicar cualquier salida cuando así lo exija la normativa para evitar futuras incidencias administrativas.