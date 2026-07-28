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Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

El Centro de Entrenamiento Nacional ‘Capitán Gormack Niang’ ha sido el escenario de la primera fase de esta Actividad de Seguridad Cooperativa

Varios militares con uniforme de camuflaje y cascos, uno arrodillado frente a una puerta de madera, y otros en fila con fusiles junto a un camión rojo
Soldados reciben formación militar en Senegal, donde un efectivo manipula un dispositivo en una puerta mientras otros forman en fila junto a un camión. (EMAD)
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Militares españoles ha impartido en Senegal un curso avanzado dirigido a la Fuerza Aérea Especial senegalesa. El objetivo principal de esta misión ha sido reforzar las capacidades en el manejo de explosivos, la lucha contra artefactos explosivos improvisados y la medicina táctica, ante las exigencias de los actuales escenarios operativos. En concreto, se ha encargado de este ejercicio un grupo de especialistas del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio y personal del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).

Según la información oficial, el Centro de Entrenamiento Nacional ‘Capitán Gormack Niang’ ha sido el escenario de la primera fase de esta Actividad de Seguridad Cooperativa, que forma parte de un itinerario más amplio en materia de operaciones especiales e integración de recursos terrestres y aéreos. El Ministerio de Defensa sostiene que el desarrollo de estas actividades contribuye a disponer de unidades militares más preparadas y adaptadas a los desafíos de los escenarios contemporáneos, al tiempo que fortalece los vínculos de cooperación y confianza entre ambos países.

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Dos personas con uniforme militar observan fuego cerca de un muro de ladrillos con neumáticos en un terreno árido
Dos militares españoles participan en un ejercicio de formación sobre explosivos en un campo seco en Senegal. (EMAD)

Adiestramiento especializado en Senegal

Durante las primeras jornadas, los instructores españoles han desarrollado un programa intensivo que ha combinado formación teórica y ejercicios prácticos sobre explosivos en operaciones especiales. Los alumnos han abordado de forma específica la lucha contra los artefactos explosivos improvisados (C-IED), un elemento de riesgo que ha cobrado protagonismo en los entornos de conflicto actuales. La formación se ha completado con recorridos operativos en los que los equipos han debido detectar amenazas simuladas, valorar la situación y aplicar los procedimientos establecidos.

Paralelamente, se ha impartido un bloque dedicado a la atención táctica al herido en combate, que ha tenido como finalidad capacitar a los militares senegaleses para responder con rapidez y eficacia ante bajas sufridas durante acciones operativas. El adiestramiento ha culminado con un ejercicio táctico de integración, en el que las patrullas han debido aplicar de forma conjunta todas las capacidades adquiridas a lo largo de la fase formativa, mostrando su destreza en un entorno simulado de máxima exigencia.

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Misión de la OTAN en Irak (EMAD)

Cooperación bilateral

Según señala el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la iniciativa, enmarcada dentro de las Actividades de Seguridad Cooperativa, refleja el compromiso de España y Senegal con la formación avanzada de sus fuerzas armadas y la consolidación de una cooperación bilateral orientada a la estabilidad regional. Tras la finalización de la primera fase, el programa continuará con módulos centrados en la adaptación al medio acuático y el combate en este entorno, ampliando así las capacidades de inserción y acción de las unidades de operaciones especiales. El itinerario formativo está diseñado para integrar procedimientos terrestres, aéreos y acuáticos.

Las autoridades han destacado que los conocimientos adquiridos en el curso podrán ser replicados en otras unidades del ejército senegalés, promoviendo la difusión de buenas prácticas y el fortalecimiento progresivo de sus capacidades de mando, planeamiento y respuesta ante amenazas complejas. De este modo, la colaboración se proyecta más allá del ámbito formativo, beneficia a ambas naciones y contribuye a la estabilidad del entorno regional.

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