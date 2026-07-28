Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Guardar

El Real Madrid acelera en el mercado. A pesar de que ya hay varias incorporaciones, todavía tienen varios ases bajo la manga que terminarían de armar la plantilla para afrontar la nueva temporada. Yan Diomande y Rodri son el objetivo blanco y parece cuestión de tiempo que se anuncie su llegada. Estos fichajes se sumarían a los de Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries y Konaté. Unas incorporaciones que obligarían al club blanco a tomar una decisión: vaciar la plantilla para hacer hueco a los nuevos futbolistas del Real Madrid.

Hasta el momento son pocos los nombres que han abandonado el barco de Chamartín. Carvajal, Alaba, Ceballos y Fran García han sido los primeros en salir, aunque podrían salir, al menos, dos jugadores más. Es ahora cuando llega el momento más complejo para la directa madridista. Antes de anunciar las dos posibles llegadas necesita vaciar el vestuario. José Mourinho tiene clara la plantilla que quiere para poder llevar a cabo el proyecto con el que aterrizó en Madrid. Hay futbolistas que no entran en sus planes y menos después de las incorporaciones que Florentino le ha brindado. La venta de jugadores permitiría desbloquear otras operaciones estratégicas. Además de los jóvenes jugadores que necesitan minutos y parece difícil que los encuentren en el Real Madrid.

PUBLICIDAD

El primer nombre que sale a colación cuando se piensa en una salida del club blanco es el de Raúl Asencio. Parece el jugador con más opciones de abandonar el equipo debido a la complicada temporada que firmó el año pasado. Se ha estado machacando todo el verano para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada e intentar convencer al técnico, pero Mourinho tiene otra idea de central en mente. El siguiente en la lista de posibles salidas es Eduardo Camavinga.

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio (Europa Press)

El jugador francés está en la mira de los equipos de la Premier, lo que permitiría al club blanco cerrar una importante venta para favorecer la llegada de Rodri, un jugador al que Mourinho considera imprescindible. Sin embargo, Camavinga tiene contrato hasta 2029, lo que complicaría su salida, dado que el club tampoco quiere malvender al futbolista. Su temporada, de hecho, reafirma la idea del Real Madrid de impulsar su salida, dado que su nivel estuvo por debajo de las expectativas, sumado a la falta de continuidad y un rendimiento irregular.

PUBLICIDAD

El giro en la delantera del Real Madrid

La situación en el ataque ha cambiado durante la pretemporada. Gonzalo inició el verano con ofertas relevantes y parecía uno de los principales nombres para dejar el club. El panorama se transformó tras la intervención de Mourinho, quien considera Gonzalo como un delantero con características únicas dentro de la plantilla. El entrenador identifica en él a un delantero con capacidad para fijar defensores, imponerse en el juego aéreo y aportar una variante táctica que el equipo no tiene con otros jugadores. Por esto, Mourinho insiste en retenerlo, pese a que la última temporada casi no tuvo oportunidades a pesar de ser el relevo natural de Mbappé.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Esta postura afecta directamente a Endrick. El joven brasileño enfrenta nuevamente un escenario de alta competencia en la delantera, similar al de meses anteriores. Necesita sumar minutos para progresar, pero la cantidad de alternativas en su posición complica sus posibilidades. Si la situación no evoluciona durante la pretemporada, la opción de una cesión vuelve a estar sobre la mesa para evitar que su desarrollo se vea comprometido. Mastantuono se encuentra en una situación comparable. El argentino ha impresionado a Mourinho desde el inicio y su calidad ha respondido a las expectativas, por lo que el club sigue confiando en su potencial. Por este motivo, cobra fuerza la idea de encontrar un destino que le permita jugar con regularidad.

PUBLICIDAD

En Valdebebas tienen presente el caso de Nico Paz, cuyo crecimiento fuera del club refuerza la idea de que algunos jugadores necesitan competir semana a semana para avanzar. Con Mastantuono, la cuestión es similar: existe plena confianza en su talento y la única incógnita es dónde podrá desplegarlo, ya que no quieren repetir errores recientes. Mourinho afronta el reto de encontrar el equilibrio en la plantilla tras haber modificado la situación inicial.