La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Un camarero atiende a los clientes en un restaurante. (REUTERS/Kacper Pempel)

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La tasa de paro en España bajó al 9,87% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más bajo desde 2008, con un total de 2.495.300 personas desempleadas, según la Encuesta de Población Activa publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El número de ocupados, por su parte, alcanzó los 22.779.000, máximo histórico de la serie, tras crecer en 510.200 personas en los últimos doce meses, un 2,29% interanual. La contratación indefinida avanzó en 386.900 asalariados en el trimestre, y la tasa de temporalidad en el sector privado se redujo hasta el 12,3%, casi la mitad de los niveles previos a la reforma laboral.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado los datos, asegurando que “estamos dejando atrás la España donde soñábamos con los veinte millones de ocupados. Esa España, que era un sueño, ya se nos ha quedado pequeña”. Díaz también destaca que las mujeres ocupadas superan los 10,6 millones “por primera vez en la historia de España”.

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa subraya en una valoración remitida a los medios que este es el sexto trimestre consecutivo con un avance interanual superior al medio millón de empleos. En términos desestacionalizados, la ocupación creció en 122.000 personas entre abril y junio, un 0,54%, con una aceleración respecto al 0,44% del primer trimestre. El dato desestacionalizado sitúa el total de ocupados en un récord de 22.669.300 personas.

El número de asalariados aumentó en 529.200 personas en el trimestre, un 2,78%. La mayor parte del incremento recayó en el contrato indefinido, con 386.900 nuevos trabajadores bajo esta modalidad. Los asalariados temporales crecieron en 142.300, un 5,06%, hasta los 2.956.100. En el último año, el empleo indefinido acumula 571.900 asalariados más y la tasa de temporalidad global se sitúa en el 15%.

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El empleo femenino, en máximos históricos

En el mismo periodo, la tasa de actividad ha subido hasta el 59,29% (44 centésimas más que en el trimestre anterior) tras crecer el número de activos en 272.700 entre abril y junio, un 1,09%, hasta los 25.274.300, otro máximo histórico de la serie. En términos anuales, la población activa aumentó en 452.500 personas. Por nacionalidad, el número de activos creció en 139.400 entre los españoles y en 133.300 entre los extranjeros, en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización que el INE señala expresamente en su informe.

De los 19,59 millones de asalariados que contabiliza la EPA, 16,6 millones cuentan ya con contrato indefinido, lo que representa el grueso de una masa asalariada que crece trimestre a trimestre sobre bases más estables.

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El avance en la calidad del empleo coincide con un hito en el empleo femenino. Las mujeres ocupadas superaron los 10,6 millones por primera vez en la historia de España, según subrayó la ministra Díaz. En el trimestre, el empleo creció en 249.700 mujeres, frente a 236.300 hombres, con lo que ellas aportaron la mayor parte del incremento neto de ocupación del periodo. La tasa de paro femenina bajó 1,33 puntos, hasta el 11,02%, casi el doble del descenso registrado entre los hombres, cuya tasa cayó 63 centésimas, hasta el 8,84%. La brecha de desempleo entre sexos se estrecha, aunque persiste una diferencia de más de 2 puntos porcentuales.

El impacto del empleo llega a los hogares

Los hogares en los que todos los miembros activos tenían trabajo sumaron 228.800 más en el trimestre, hasta los 12,27 millones, máximo histórico de la serie. En el último año, este tipo de hogares creció en 201.700. En el extremo opuesto, los hogares con todos sus activos en paro cayeron a 764.200, tras reducirse en 86.500 respecto al primer trimestre. Es su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2008, en paralelo al mínimo de la tasa de desempleo. En el último año, este tipo de hogares acumula una reducción de 32.700, lo que consolida una tendencia sostenida de caída de los núcleos familiares sin ningún ingreso laboral.

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(Noticia en ampliación)