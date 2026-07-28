El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Imagen de archivo del Estadio de Vallecas. (Europa Press)

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La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano después de detectar grandes deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. El Gobierno regional asumirá desde este miércoles el control del recinto y acometerá las actuaciones necesarias para garantizar su seguridad.

“Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión al concesionario”, ha explicado en un encuentro con los medios el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. La orden viene motivada por una auditoría iniciada el pasado mes de octubre, que detectó graves deficiencias en el lugar. Como consecuencia, “el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio”, ha agregado el consejero.

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El Gobierno madrileño ejecutará ahora "una serie de reformas urgentes" para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas “en el menor tiempo posible”. El objetivo es que el club vallecano pueda regresar cuanto antes al estadio.

Una auditoría “demoledora” para el Rayo

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

El mal estado del estadio vallecano no era ningún secreto para los aficionados ni para el club. El pasado mes de febrero, La Liga canceló un encuentro contra el Real Oviedo por el pobre mantenimiento del césped, al considerar que no garantizaba la seguridad física de los jugadores. La medida provocó una ola de manifestaciones contra la dirección del club madrileño, donde los hinchas pidieron la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

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La auditoría encargada por la Comunidad de Madrid no ha hecho más que cerciorar las deficientes condiciones del recinto. Según De Paco, las conclusiones del informe fueron “bastante demoledoras” y evidenciaron una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” que compromete la seguridad y la operatividad del estadio.

“La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban”, ha indicado el consejero. De Paco ha atribuido la situación al incumplimiento por parte del Rayo Vallecano de sus obligaciones como concesionario, pues no ha actuado para mantener el estadio ni ha aportado la documentación requerida por la Administración autonómica.

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Imagen de archivo del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. (A. Pérez Meca - Europa Press)

“El club ha hecho caso omiso de todos los requerimientos de la Administración. Solicitó un plazo más amplio después de los primeros 15 días, se lo dimos y no ha presentado ningún documento”, ha afirmado el consejero. Ante la falta de respuesta, el Gobierno regional se ha visto “en la obligación de suspender la concesión” y comenzar a solucionar “todo aquello que el club no ha arreglado”. Ahora, la Comunidad de Madrid tiene “la obligación de intervenir de inmediato” y ejecutar las reformas pertinentes, ha asegurado De Paco.

Tras llevar a cabo las reformas, se tendrá que formalizar un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, algo en lo que las autoridades ya trabajan. El acuerdo incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse esta desatención de las instalaciones. Esta futura concesión podría no recaer en el Rayo Vallecano, aunque la intención de la Comunidad de Madrid es que el equipo "pueda seguir jugando en Vallecas“.

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¿Dónde jugará el Rayo?

Sergio Camello del Rayo Vallecano celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, jugado entre el Rayo Vallecano y el Villarreal CF en el Estadio de Vallecas el 17 de mayo de 2026. (Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press)

Mientras el Ejecutivo madrileño lleva a cabo las obras urgentes, el Rayo Vallecano deberá abandonar su histórico recinto. Los primeros encuentros de Liga deberán disputarse en un estadio alternativo aún por determinar.

La elección del terreno de juego corresponde al propio club, en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. “Hay un procedimiento interno en LaLiga con el club en el que decidirán cuál es el estadio en el que se disputa el primer partido”, ha señalado De Paco, que ha asegurado que ambos organismos garantizarán que la competición continúe con normalidad.

“La competición no se va a ver mermada, va a continuar y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar esos primeros partidos de Liga”, ha manifestado. El consejero ha culminado con un mensaje de tranquilidad a la afición y ha defendido que “todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas, como hemos dicho desde el primer momento, en un estadio en condiciones”.

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