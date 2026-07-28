España Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

El Estadio de Vallecas debe acometer “una serie de reformas urgentes” para que el club pueda volver

Imagen de archivo del Estadio de Vallecas. (Europa Press)
Imagen de archivo del Estadio de Vallecas. (Europa Press)
Guardar

La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano después de detectar grandes deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones. El Gobierno regional asumirá desde este miércoles el control del recinto y acometerá las actuaciones necesarias para garantizar su seguridad.

“Nosotros hemos dictado una orden de extinción de la concesión que tiene una medida cautelar, que es la suspensión de la concesión al concesionario”, ha explicado en un encuentro con los medios el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. La orden viene motivada por una auditoría iniciada el pasado mes de octubre, que detectó graves deficiencias en el lugar. Como consecuencia, “el Rayo ahora mismo ya no es el concesionario del estadio”, ha agregado el consejero.

PUBLICIDAD

El Gobierno madrileño ejecutará ahora "una serie de reformas urgentes" para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas “en el menor tiempo posible”. El objetivo es que el club vallecano pueda regresar cuanto antes al estadio.

Una auditoría “demoledora” para el Rayo

Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España).
Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

El mal estado del estadio vallecano no era ningún secreto para los aficionados ni para el club. El pasado mes de febrero, La Liga canceló un encuentro contra el Real Oviedo por el pobre mantenimiento del césped, al considerar que no garantizaba la seguridad física de los jugadores. La medida provocó una ola de manifestaciones contra la dirección del club madrileño, donde los hinchas pidieron la dimisión de su presidente, Raúl Martín Presa.

PUBLICIDAD

La auditoría encargada por la Comunidad de Madrid no ha hecho más que cerciorar las deficientes condiciones del recinto. Según De Paco, las conclusiones del informe fueron “bastante demoledoras” y evidenciaron una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” que compromete la seguridad y la operatividad del estadio.

“La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban”, ha indicado el consejero. De Paco ha atribuido la situación al incumplimiento por parte del Rayo Vallecano de sus obligaciones como concesionario, pues no ha actuado para mantener el estadio ni ha aportado la documentación requerida por la Administración autonómica.

Imagen de archivo del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. (A. Pérez Meca - Europa Press)
Imagen de archivo del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. (A. Pérez Meca - Europa Press)

“El club ha hecho caso omiso de todos los requerimientos de la Administración. Solicitó un plazo más amplio después de los primeros 15 días, se lo dimos y no ha presentado ningún documento”, ha afirmado el consejero. Ante la falta de respuesta, el Gobierno regional se ha visto “en la obligación de suspender la concesión” y comenzar a solucionar “todo aquello que el club no ha arreglado”. Ahora, la Comunidad de Madrid tiene “la obligación de intervenir de inmediato” y ejecutar las reformas pertinentes, ha asegurado De Paco.

Tras llevar a cabo las reformas, se tendrá que formalizar un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, algo en lo que las autoridades ya trabajan. El acuerdo incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse esta desatención de las instalaciones. Esta futura concesión podría no recaer en el Rayo Vallecano, aunque la intención de la Comunidad de Madrid es que el equipo "pueda seguir jugando en Vallecas“.

¿Dónde jugará el Rayo?

Sergio Camello del Rayo Vallecano celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, jugado entre el Rayo Vallecano y el Villarreal CF en el Estadio de Vallecas el 17 de mayo de 2026. (Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press)
Sergio Camello del Rayo Vallecano celebra un gol durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, jugado entre el Rayo Vallecano y el Villarreal CF en el Estadio de Vallecas el 17 de mayo de 2026. (Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press)

Mientras el Ejecutivo madrileño lleva a cabo las obras urgentes, el Rayo Vallecano deberá abandonar su histórico recinto. Los primeros encuentros de Liga deberán disputarse en un estadio alternativo aún por determinar.

La elección del terreno de juego corresponde al propio club, en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. “Hay un procedimiento interno en LaLiga con el club en el que decidirán cuál es el estadio en el que se disputa el primer partido”, ha señalado De Paco, que ha asegurado que ambos organismos garantizarán que la competición continúe con normalidad.

La competición no se va a ver mermada, va a continuar y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar esos primeros partidos de Liga”, ha manifestado. El consejero ha culminado con un mensaje de tranquilidad a la afición y ha defendido que “todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas, como hemos dicho desde el primer momento, en un estadio en condiciones”.

Temas Relacionados

Comunidad de MadridMadridFútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

El exfutbolista y entrenador vuelve a dirigir un equipo cinco años después de su salida del Real Madrid en 2021, cuando concluyó su segunda etapa al frente del club

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

El ciclista español no ha firmado el resultado esperado durante el Tour de Francia

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Lance Stroll y el piloto español firmaron la mejor actuación de la escudería gracias a las actualizaciones introducidas en el monoplaza

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

El jugador marfileño parece cada vez más cerca de firmar por el Real Madrid

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

El centrocampista surcoreano jugó hace años en España y coincidió con el futbolista del Atlético de Madrid

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

DEPORTES

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee