Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de julio: Marisol, completamente hundida, intentará quitarse la vida

Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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Sueños de libertad encara una nueva semana cargada de giros inesperados y conflictos que prometen alterar el destino de varios de sus protagonistas. Después de semanas marcadas por la salida de Cloe, la llegada de Bianca y el creciente protagonismo de Gabriel tras aprovechar la traición de Tasio, la ficción diaria de Antena 3 continúa elevando la tensión en cada episodio.

Durante los primeros capítulos de la semana, los personajes han tenido que hacer frente a importantes cambios. La decisión de Begoña de abandonar la casa familiar para instalarse con Juanito y Julia en la vivienda de los Montes ha provocado un auténtico terremoto entre los De la Reina. Su marcha ha generado un fuerte enfrentamiento con Beatriz, que no ha entendido por qué Gabriel permitió que el niño abandonara la residencia sin oponer resistencia. Al mismo tiempo, Damián también ha recriminado a Gabriel haber actuado por su cuenta, especialmente después de apropiarse de unos negativos fotográficos que podrían comprometer seriamente a Andrés.

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Otra de las historias que ha marcado el inicio de la semana ha sido la llegada de Marisol a la Casa Grande. Allí, Manuela ha intentado ofrecerle un entorno tranquilo para que pudiera recuperarse tras la pérdida de su bebé, aunque muy pronto ha descubierto que detrás de la joven existe una historia mucho más compleja de lo que parecía en un principio.

Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Marta ha comenzado a mostrar sus inseguridades tras conocer que Bianca permanecía todavía unos días más en Toledo. La estrecha relación que une a la argentina con Fina no ha pasado desapercibida y ha despertado los celos de la hija de Damián, especialmente después de aceptar conocer personalmente a la recién llegada.

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En paralelo, Tasio ha recibido un pequeño gesto de confianza por parte de Damián, que ha pedido a Marta y Andrés que no le den completamente la espalda pese a su reciente traición. Sin embargo, el golpe más duro para él ha llegado con la respuesta definitiva de Carmen, que le ha comunicado que no piensa retomar la relación ni regresar junto a él.

Por su parte, Gabriel tampoco ha dejado de mover ficha. Después de intentar controlar el patrimonio de Begoña revocando su licencia marital, ha descubierto que su mujer había conseguido proteger su dinero con la ayuda de Digna. Además, su creciente desconfianza hacia Beatriz ha aumentado al comprobar que alimentaba a Juanito con leche de fórmula sin haberle consultado.

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Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 614 del miércoles 29 de julio

Uno de los principales focos de atención estará en Valentina y su madre, que comenzarán a reconstruir su relación después de un largo periodo de distanciamiento. La intervención de Andrés resultará decisiva para acercar posturas y favorecer un reencuentro que parecía prácticamente imposible. Al mismo tiempo, Dorotea intentará dejar atrás los errores cometidos en el pasado y buscar una nueva oportunidad.

La vida sentimental también dará un giro inesperado. Después de asumir que Carmen no regresará a su lado, Tasio intentará poner distancia con Paula para evitar complicaciones. Sin embargo, ambos terminarán dejándose llevar por lo que sienten y protagonizarán un beso que podría cambiar por completo el rumbo de su historia.

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Los problemas tampoco desaparecerán para Marta. Aunque Bianca dejará claro que respeta plenamente la relación que mantiene con Fina y que no tiene intención de interferir en ella, la cercanía entre ambas seguirá despertando las inseguridades de Marta, incapaz de ocultar el malestar que le provoca esa conexión.

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la casa de los Montes, Begoña logrará recuperar parte de la complicidad con Juanito después de varios días marcados por la tensión. No obstante, esa aparente tranquilidad durará muy poco. Gabriel volverá a presentarse dispuesto a presionarla para que regrese junto a él, reabriendo un conflicto que parecía lejos de resolverse.

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Mientras tanto, la fábrica afrontará un importante contratiempo. Digna descubrirá un grave defecto en la nueva formulación de los perfumes, un hallazgo que amenaza con echar por tierra la estrategia diseñada por Gabriel y que podría tener importantes consecuencias para el futuro de La Industrial.

La nota más dramática llegará con Marisol. Hundida emocionalmente tras la visita de Pablo y completamente incapaz de soportar el peso de todo lo ocurrido, la joven tomará una desesperada decisión e intentará quitarse la vida. Afortunadamente, la rápida intervención de Manuela y Damián evitará una tragedia que promete marcar un antes y un después en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

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