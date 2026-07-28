España
GoogleAgregar Infobae en Google

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de julio: Marisol, completamente hundida, intentará quitarse la vida

La rápida intervención de Manuela y Damián evitará una tragedia que marcará un antes y un después en ‘Sueños de libertad’

Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Guardar

Sueños de libertad encara una nueva semana cargada de giros inesperados y conflictos que prometen alterar el destino de varios de sus protagonistas. Después de semanas marcadas por la salida de Cloe, la llegada de Bianca y el creciente protagonismo de Gabriel tras aprovechar la traición de Tasio, la ficción diaria de Antena 3 continúa elevando la tensión en cada episodio.

Durante los primeros capítulos de la semana, los personajes han tenido que hacer frente a importantes cambios. La decisión de Begoña de abandonar la casa familiar para instalarse con Juanito y Julia en la vivienda de los Montes ha provocado un auténtico terremoto entre los De la Reina. Su marcha ha generado un fuerte enfrentamiento con Beatriz, que no ha entendido por qué Gabriel permitió que el niño abandonara la residencia sin oponer resistencia. Al mismo tiempo, Damián también ha recriminado a Gabriel haber actuado por su cuenta, especialmente después de apropiarse de unos negativos fotográficos que podrían comprometer seriamente a Andrés.

PUBLICIDAD

Otra de las historias que ha marcado el inicio de la semana ha sido la llegada de Marisol a la Casa Grande. Allí, Manuela ha intentado ofrecerle un entorno tranquilo para que pudiera recuperarse tras la pérdida de su bebé, aunque muy pronto ha descubierto que detrás de la joven existe una historia mucho más compleja de lo que parecía en un principio.

Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Marta ha comenzado a mostrar sus inseguridades tras conocer que Bianca permanecía todavía unos días más en Toledo. La estrecha relación que une a la argentina con Fina no ha pasado desapercibida y ha despertado los celos de la hija de Damián, especialmente después de aceptar conocer personalmente a la recién llegada.

PUBLICIDAD

En paralelo, Tasio ha recibido un pequeño gesto de confianza por parte de Damián, que ha pedido a Marta y Andrés que no le den completamente la espalda pese a su reciente traición. Sin embargo, el golpe más duro para él ha llegado con la respuesta definitiva de Carmen, que le ha comunicado que no piensa retomar la relación ni regresar junto a él.

Por su parte, Gabriel tampoco ha dejado de mover ficha. Después de intentar controlar el patrimonio de Begoña revocando su licencia marital, ha descubierto que su mujer había conseguido proteger su dinero con la ayuda de Digna. Además, su creciente desconfianza hacia Beatriz ha aumentado al comprobar que alimentaba a Juanito con leche de fórmula sin haberle consultado.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 614 del miércoles 29 de julio

Uno de los principales focos de atención estará en Valentina y su madre, que comenzarán a reconstruir su relación después de un largo periodo de distanciamiento. La intervención de Andrés resultará decisiva para acercar posturas y favorecer un reencuentro que parecía prácticamente imposible. Al mismo tiempo, Dorotea intentará dejar atrás los errores cometidos en el pasado y buscar una nueva oportunidad.

La vida sentimental también dará un giro inesperado. Después de asumir que Carmen no regresará a su lado, Tasio intentará poner distancia con Paula para evitar complicaciones. Sin embargo, ambos terminarán dejándose llevar por lo que sienten y protagonizarán un beso que podría cambiar por completo el rumbo de su historia.

Los problemas tampoco desaparecerán para Marta. Aunque Bianca dejará claro que respeta plenamente la relación que mantiene con Fina y que no tiene intención de interferir en ella, la cercanía entre ambas seguirá despertando las inseguridades de Marta, incapaz de ocultar el malestar que le provoca esa conexión.

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la casa de los Montes, Begoña logrará recuperar parte de la complicidad con Juanito después de varios días marcados por la tensión. No obstante, esa aparente tranquilidad durará muy poco. Gabriel volverá a presentarse dispuesto a presionarla para que regrese junto a él, reabriendo un conflicto que parecía lejos de resolverse.

Mientras tanto, la fábrica afrontará un importante contratiempo. Digna descubrirá un grave defecto en la nueva formulación de los perfumes, un hallazgo que amenaza con echar por tierra la estrategia diseñada por Gabriel y que podría tener importantes consecuencias para el futuro de La Industrial.

La nota más dramática llegará con Marisol. Hundida emocionalmente tras la visita de Pablo y completamente incapaz de soportar el peso de todo lo ocurrido, la joven tomará una desesperada decisión e intentará quitarse la vida. Afortunadamente, la rápida intervención de Manuela y Damián evitará una tragedia que promete marcar un antes y un después en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Temas Relacionados

Sueños de libertadAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiliano Grillo, dermatólogo: “La zona en la que te sale el acné no es casualidad”

Cada área del rostro afectada puede revelar causas distintas, desde factores hormonales hasta el contacto con objetos y productos diarios

Emiliano Grillo, dermatólogo: “La zona en la que te sale el acné no es casualidad”

El cumpleaños que han organizado Rafa Nadal y Juan Carlos I en Mallorca: así ha sido la comida íntima antes del reencuentro con la reina Sofía en Marivent

El monarca ha vuelto a la isla después de ocho años, pero no ha pasado la noche en palacio con su familia

El cumpleaños que han organizado Rafa Nadal y Juan Carlos I en Mallorca: así ha sido la comida íntima antes del reencuentro con la reina Sofía en Marivent

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

“El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar”, han comunicado ilusionadas en sus dos idiomas desde sus redes sociales

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”