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El título que ha conseguido el hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos a los 12 años: “No sé si estoy más emocionada yo o él, pero después de mucha disciplina, lo ha conseguido”

La presentadora ha compartido en redes sociales el orgullo que siente por el logro y la vocación que tiene en común con el mayor de sus hijos

La vida completa de Sergio Ramos y Pilar Rubio. (Europa Press/Atresmedia) EL HORMIGUERO
La vida completa de Sergio Ramos y Pilar Rubio. (Europa Press/Atresmedia) EL HORMIGUERO
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La presentadora Pilar Rubio ha vuelto a mostrar su faceta más personal y aventurera compartiendo con sus seguidores uno de esos momentos que, según sus propias palabras, “se quedan para siempre”. En esta ocasión, la comunicadora celebró junto a su hijo mayor un logro que ambos llevaban tiempo esperando: el pequeño, fruto de su relación con Sergio Ramos, ha conseguido su licencia de buceo con solo 12 años y ha realizado su primera inmersión en el mar acompañado por su madre.

Rubio, conocida por los desafíos extremos a los que se enfrentaba en televisión y por su inquietud constante, ha inculcado a sus hijos el gusto por la aventura y la disciplina. Ella misma ha explicado que el niño alcanzó este objetivo tras “muchísimo esfuerzo, estudio, disciplina y ganas”, valores que la presentadora considera fundamentales y que trata de transmitir en su día a día. “No sé si estoy más emocionada yo o él”, confiesa, evidenciando la intensidad del momento compartido bajo el agua.

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La jornada de buceo no solo sirvió para festejar el logro del hijo mayor, sino también para reforzar los lazos familiares en un verano repleto de planes y actividades. Rubio, orgullosa de los avances de su hijo, destacó la madurez y el potencial del pequeño, asegurando: “Mientras le veía desarrollarse bajo el agua, no podía dejar de pensar en la madurez que tiene para su edad y en el potencial tan inmenso que lleva dentro. Hay puertas que, cuando se abren, ya no vuelven a cerrarse”. La comunicadora remarcó que “compartir esta pasión con él es, sin duda, una de las mayores aventuras de mi vida”.

El valor de la disciplina para Pilar Rubio

El logro de obtener la licencia de buceo a los 12 años ha sido el resultado de una etapa de preparación exigente para el primogénito de Pilar Rubio y Sergio Ramos. La presentadora subrayó el proceso de formación y el compromiso del niño, quien, según explicó, dedicó tiempo y esfuerzo para superar las pruebas necesarias. “Después de muchísimo esfuerzo, estudio, disciplina y ganas, mi hijo ha conseguido su licencia de buceo”, relató Rubio en su publicación, mostrando la satisfacción por ver reflejado en su hijo el fruto del trabajo sostenido.

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Pilar Rubio en el desfile

La inmersión en el mar, realizada por primera vez junto a su madre, se convirtió en un momento inolvidable. Rubio resaltó el aprendizaje añadido que implica el buceo, más allá del aspecto deportivo: “Hoy comienza un viaje que le regalará mucho más que inmersiones: le enseñará a respetar el mar, a conectar con la naturaleza de una manera difícil de explicar con palabras, a mantener la calma, a confiar en sí mismo y a descubrir un mundo que muy pocos tienen el privilegio”. Para la presentadora, estas experiencias contribuyen al desarrollo emocional y personal de su hijo, y constituyen una oportunidad para compartir valores y pasiones familiares.

Un verano entre aventuras y familia

El verano de Pilar Rubio está siendo especialmente activo, combinando planes familiares, proyectos profesionales y tiempo de calidad con sus hijos. La comunicadora ha compartido en redes sociales imágenes de jornadas de buceo, paseos en barco, rodajes, conciertos y visitas culturales. En las instantáneas, la complicidad con su primogénito es evidente, reflejando la alegría de vivir juntos momentos especiales. “Ojalá disfrute cada descenso, cada respiración y cada encuentro bajo el agua con la misma emoción con la que yo lo sigo haciendo”, expresó Rubio, reafirmando la felicidad que le produce compartir una de sus grandes pasiones.

El verano que le espera a la familia Ramos Rubio. (Walter Bieri/Keystone via AP)
El verano que le espera a la familia Ramos Rubio. (Walter Bieri/Keystone via AP)

Por su parte, Sergio Ramos ha pasado parte del verano en Estados Unidos, donde acompañó a sus hermanos a seguir los partidos de España en el Mundial y participó activamente en la final, siendo el encargado de entregar la copa a los nuevos campeones. El futbolista también ha compartido imágenes de sus propias vacaciones, en las que aparece disfrutando del mar junto a amigos, aunque aún no han publicado fotos familiares de las clásicas escapadas veraniegas.

La familia, que suele reservar parte de la temporada estival para actividades conjuntas, aún tiene semanas por delante para nuevos encuentros y aventuras. Para Pilar Rubio, cada experiencia compartida con sus hijos se transforma en una oportunidad de aprendizaje y en un recuerdo imborrable, reafirmando su deseo de que sigan creciendo y descubriendo el mundo con curiosidad, disciplina y pasión.

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