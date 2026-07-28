Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

Pedro Sánchez efectúa el balance del curso político. (Capura de pantalla de Moncloa)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender que su legislatura aún tiene recorrido pese a tener todo en su contra: en lo judicial, por los escándalos de corrupción que afectan a las personas de su entorno; y en lo político, por la falta de mayorías parlamentarias y la dificultad de obtener apoyos.

En su tradicional balance del discurso político, Sánchez no ha hecho mención a esta realidad. En su lugar, el presidente ha recurrido al triunfalismo económico para acreditar que puede culminar la legislatura, alardeando de la buena marcha de España “pese a la muy difícil situación y la complejidad internacional”. “La España de hoy es muy distinta a la de hace una década”, ha reivindicado el presidente, quien ha recordado en varias ocasiones que el país viene de “una década de recortes” durante el gobierno del PP. Estos éxitos, ha añadido, “tienen nombres y apellidos”.

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“Solo en este periodo de sesiones hemos aprobado 26 normas con rango de ley, más de un tercio de todas las aprobadas en la legislatura y queda mucha tarea por hacer“, ha recordado el líder socialista, que ha querido mandar un claro mensaje a los socios de investidura que le reclaman dotar de contenido lo que queda de legislatura.

Entre las nuevas medidas ha destacado el proyecto de ley orgánica de integridad pública, que comenzará su senda parlamentaria tras su reciente aprobación en Consejo de Ministros. “Espero que todos los grupos parlamentarios estén a la altura para que este proyecto salga adelante”, ha afirmado.

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Sánchez anuncia ayudas a los afectados por el incendio

Sánchez ha comparecido tras la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis veraniego y en la que se han aprobado medidas como la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias en los territorios damnificados por incendios forestales en los últimos días.

Una valoración que permite la aprobación de ayudas adicionales, entre ellas, una prestación especial para los afectados por incendios que se podrá cobrar hasta cuatro meses. “Son horas de mucha angustia”, ha lamentado Sánchez, quien ha querido reconocer las labores de extinción de las autoridades y la coordinación entre las administraciones. El presidente del Gobierno ha prometido movilizar más efectivos hasta que no quede “ni una sola llama”.

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Sánchez ha vuelto a aprovechar la intervención para reiterar la necesidad de aprobar un pacto de Estado que, de momento, no cuenta con el apoyo del primer partido de la oposición y de Vox. “El negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática. Negar la realidad no nos prepara, nos hace más vulnerables [...] ¿Qué más tiene que ocurrir?”, ha aseverado.

El líder del Ejecutivo ha mantenido su voluntad de diálogo con el resto de fuerzas, pero ha descartado que vaya a convocar una ronda de contactos, recordando que la iniciativa ya se presentó el año pasado y que es fruto de meses de conversaciones con las formaciones políticas, agentes sociales y diversas organizaciones.

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