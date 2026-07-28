La familia real noruega se va de vacaciones en su yate sin la princesa Mette-Marit: el príncipe Haakon renuncia a la tradición familiar para cuidarla

El yate real donde la familia real noruega pasa sus vacaciones (Casa Real noruega)

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Los miembros de la Casa Real de Noruega han vuelto a pasar sus vacaciones de verano a bordo del K/S Norge en el sur del país, pero esta vez lo ha hecho sin la princesa Mette-Marit ni el heredero Haakon, apartados del viaje por la recuperación de la esposa del príncipe heredero tras un trasplante de pulmón. La ausencia responde a la intervención practicada hace apenas un mes a Mette-Marit, que recibió el trasplante por el avance de la fibrosis pulmonar grave que padece desde hace años.

Desde entonces, la princesa sigue un proceso estricto y prolongado de reposo postoperatorio, por lo que el príncipe Haakon ha renunciado a sumarse al recorrido estival para permanecer a su lado. Pese a la ausencia de los herederos, un verano más, la familia real noruega ha puesto rumbo al sur del país para completar su habitual travesía estival en el histórico buque real. La embarcación ha navegado engalanada con el estandarte real en lo alto del mástil, señal de la presencia a bordo del rey Harald V.

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El paso del barco por localidades costeras como Tvedestrand y Kristiansand ha despertado expectación entre vecinos y veraneantes que se encontraban navegando por la zona. Aunque se trata de un viaje privado de descanso, el itinerario ha incluido algunas paradas destacadas. El lunes por la mañana, el buque atracó en el puerto de Silokaia para una visita privada al museo Kunstsiloen, en Kristiansand. Allí, los reyes Harald V y Sonia han recorrido las galerías junto a sus nietos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

El yate real donde la familia real noruega pasa sus vacaciones (Casa Real noruega)

La ruta de los reyes noruegos con sus nietos

A esa visita cultural también se han sumado la princesa Marta Luisa y sus tres hijas: Maud, Leah y Emma. La expedición ha sido recibida por el presidente del consejo de administración, Stein Olav Henrichsen, y ha contado como guía con Nicolai Tangen, director del Fondo Noruego del Petróleo.

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La jornada en Kunstsiloen ha sido una de las paradas más singulares de un viaje concebido como de costumbre como privado al estar fuera de la agenda y pertenecer a sus vacaciones. La imagen ofrecida por la familia ha sido la habitual de cada verano con el mar como protagonista y visitas culturales para amenizar la estancia.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Las vacaciones de la familia real noruega

Eso sí, la presencia del núcleo principal de la Corona se ha reducido sin los herederos. También forma parte de este itinerario veraniego Durek Verrett, que aunque no ha sido visto durante el desembarco en Silokaia, sí ha aparecido en la cubierta del buque saludando con la mano y sonriendo a los curiosos que se acercaban en sus barcas para contemplar la embarcación real.

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Otro de los destinos preferidos de los reyes noruegos es Tenerife, donde el año pasado ya pasaron unas vacaciones secretas en junio. De hecho, les gustó tanto que repitieron este mismo año en febrero, aunque su experiencia no fue tan buena, ya que el rey Harald tuvo que ser ingresado en el Hospital Sur por una infección en la pierna y un cuadro de deshidratación.