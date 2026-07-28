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La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

La cuarta aventura del actor británico como Spider-Man se estrena este miércoles 29 de julio en cines españoles, cinco años después de ‘No Way Home’

Cast member Tom Holland attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Cast member Tom Holland attends the world premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles, California, U.S., July 27, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
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Han pasado cinco años desde que vimos por última vez al Spider-Man de Tom Holland. Desde entonces, Peter Parker ha desaparecido de la memoria de todo el mundo por culpa del último hechizo del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) al final de Spider-Man: No Way Home. Este miércoles, el superhéroe regresa con Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por el actor británico y la primera dirigida por Destin Daniel Cretton.

La expectación es máxima: las primeras estimaciones apuntan a que podría superar los 800 millones de dólares de recaudación mundial durante su primer fin de semana en cartelera. De cumplirse esa previsión, firmaría el segundo mejor estreno global de la historia, solo por detrás de Avengers: Endgame, que debutó con más de 1.200 millones.

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Si quieres llegar al estreno con las tramas bien frescas, todavía estás a tiempo de hacer un maratón. Estas son las plataformas en las que puedes ver las tres películas protagonizadas por Tom Holland.

‘Spider-Man: Homecoming’ (2017)

SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017) Jacob Batalon (left) and Tom Holland
SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017) Jacob Batalon (left) and Tom Holland

Pese a que Tom Holland debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel un año antes, en Capitán América: Civil War (2016), fue Spider-Man: Homecoming la que presentó por primera vez a su Peter Parker en solitario. Dirigida por Jon Watts, la película muestra a un adolescente que intenta compaginar las clases del instituto con su nueva vida como superhéroe mientras busca demostrarle a Tony Stark (Robert Downey Jr.) que está preparado para convertirse en un Vengador.

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La película también supuso el salto de Zendaya a la gran pantalla, que venía de despuntar en Disney con Shake it Up, K.C Undercover o Zapped. El final dejó a más de uno con la boca abierta: aunque la actriz apenas tiene 10 minutos en pantalla, la escena final reveló que Michelle Jones es la Mary Jane de esta saga, un giro con el que Marvel reinventó a uno de los personajes más icónicos del universo de Spider-Man.

Dónde verla: Disney+, HBO Max y Movistar Plus+.

‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019)

Spider-Man: lejos de casa (Disney+)
Spider-Man: lejos de casa (Disney+)

Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Peter Parker intenta disfrutar de su viaje de fin de curso por Europa junto a sus amigos. Sin embargo, sus planes -declararse a MJ- cambian cuando Nick Furia le pide ayuda para enfrentarse a una nueva amenaza. En el camino aparece Quentin Beck, más conocido como Mysterio, al que da vida Jake Gyllenhaal. Su escena poscréditos cambió por completo el futuro del personaje dentro del Universo Marvel: la identidad de Spider-Man salía a la luz.

Dónde verla: Disney+, HBO Max, Movistar Plus+.

‘Spider-Man: No Way Home’ (2021)

Spider-Man: sin camino a casa. Spider-Man: No Way Home. Tom Holland (Sony Pictures)
(Sony Pictures)

La tercera entrega es, hasta la fecha, la más ambiciosa de la saga. Después de que el mundo descubra la identidad de Spider-Man, Peter Parker recurre al Doctor Strange para intentar revertir la situación. Sin embargo, el hechizo sale mal y abre las puertas del multiverso. El resultado fue uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de la historia del cine: la película reunió por primera vez a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield como las tres generaciones de Spider-Man y recuperó a algunos de los villanos más icónicos de las sagas anteriores, como el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe, Electro (Jamie Foxx), el Hombre de Arena (Thomas Haden Church) y el Lagarto (Rhys Ifans).

El resultado fue especular: recaudó 1.952 mil millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia de Sony Pictures.

Dónde verla: Disney+, HBO Max, Movistar Plus+.

La nueva película del Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland, llega a los cines el 30 de julio de 2026 (Marvel Studios)

La cuarta entrega, en cines en España desde este miércoles 29 de junio y en todo el mundo a partir de este viernes, abrirá una nueva etapa para el personaje, que vuelve con Zendaya y Jacob Batalon. Además, incorporará por primera vez al Universo Spider-Man de Holland al antihéroe Frank Castle / Punisher, interpretado por Jon Bernthal, y recuperará a Bruce Banner / Hulk, de nuevo encarnado por Mark Ruffalo. Todo ello bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

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