Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

La Federación de Francia ha convocado a los medios este martes para confirmar un secreto a voces. Zinedine Zidane ya es el nuevo seleccionador de la selección francesa . Tras la despedida de Didier Deschamps , con el que lograron alzar la copa del mundo en 2018, Les Bleus dan la bienvenida al que para muchos es el mejor jugador de la historia de su país. El mítico futbolista y entrenador regresa a los banquillos cinco años después, tras abandonar el Real Madrid en 2021 tras una segunda etapa.

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