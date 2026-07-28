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Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

El exfutbolista y entrenador vuelve a dirigir un equipo cinco años después de su salida del Real Madrid en 2021, cuando concluyó su segunda etapa al frente del club

Presentación de Zinedine Zidane (REUTERS/Abdul Saboor)
Presentación de Zinedine Zidane (REUTERS/Abdul Saboor)
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La Federación de Francia ha convocado a los medios este martes para confirmar un secreto a voces. Zinedine Zidane ya es el nuevo seleccionador de la selección francesa. Tras la despedida de Didier Deschamps, con el que lograron alzar la copa del mundo en 2018, Les Bleus dan la bienvenida al que para muchos es el mejor jugador de la historia de su país. El mítico futbolista y entrenador regresa a los banquillos cinco años después, tras abandonar el Real Madrid en 2021 tras una segunda etapa.

El film "Zidane, un retrato del siglo XXI", llega a la Filarmónica de París convertido en exposición

Noticia en ampliación.

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