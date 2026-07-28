El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, llega a la Audiencia Nacional vestido con un traje azul y corbata estampada. (Europa Press)

Guardar

La defensa de Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, ha subrayado ante el tribunal que su representado “nunca dudó de la licitud de la operación Kitchen”, porque presenciaba “las ilegalidades que cometía a diario la familia” del extesorero del PP. Según la declaración de su abogado, Javier Navarro, Ríos fue testigo de movimientos de joyas y cuadros, así como de entregas de dinero destinadas blanquear dinero.

“Ríos no conoció finalidad ilícita, conoció la trama delictiva de los Bárcenas, que tiraban de él para cambiar dinero”, ha afirmado Navarro durante la presentación de su informe final. Con esta defensa de la legalidad de los operativos presuntamente liderados por el comisario Villarejo, concluye tras más de tres meses con casi 40 sesiones el juicio de la Kitchen. De esta manera, queda visto para sentencia este martes uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de las salas judiciales españolas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la 'operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'. Así lo ha expuesto el fiscal César de Rivas durante la presentación de su informe final en el juicio de 'Kitchen'. (Fuente: Audiencia Nacional)

Noticia en ampliación.