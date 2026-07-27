Los médicos de primaria notan el aumento de los incendios: intoxicaciones, quemaduras y estrés postraumático llegan con más frecuencia a la consulta

Unos residentes pasan la noche en un polideportivo tras ser evacuados de sus hogares debido a la amenaza de un incendio forestal en Cebreros, provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026 (AP/Manu Fernandez)

Con más de 70.000 hectáreas arrasadas y 100.000 desplazados, España vive el peor incendio de toda su historia. El fuego ha reducido su avance, pero continúa vivo, y los próximos días serán claves para su extinción, antes de la llegada de una nueva ola de calor a la península.

El país vive su decimoséptimo gran incendio del verano, 35 desde que comenzase el año, y los siniestros dejan su huella tanto en la tierra como en la salud pública. Desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) advierten del aumento de consultas por intoxicaciones, lesiones y otras patologías relacionadas con la exposición al fuego. En un artículo publicado en la revista AMF-Actualización en Medicina de Familia, los expertos reconocen que estos siniestros se han convertido “en un desafío sanitario recurrente que afectará de forma creciente a la actividad de la atención primaria”.

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El texto, firmado por los doctores José Luis Ramón Trapero, Lucas Matute Zigarán e Ibon Mendiolagaray Bilbao, señala al cambio climático como principal precursor de esta incidencia. “El aumento de las temperaturas medias, la alteración de los patrones de precipitación y las sequías prolongadas han creado el ‘escenario perfecto’ para la proliferación de incendios forestales (IIFF)”, dicen.

En este contexto, España “se sitúa en la vanguardia de esta vulnerabilidad”, agregan. El país ha visto arder 172.000 hectáreas este año, casi seis veces las registradas en el mismo periodo de 2025.

Una “crisis sanitaria de magnitud global”

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila. (Gabri Solera / Europa Press)

Los autores advierten de que “el cambio climático se ha convertido en una crisis sanitaria de magnitud global” y que los incendios suponen “una mayor carga para el sistema” sanitario. Así, el médico de familia “se convierte en la figura clave para el cribado, la estabilización inicial y el seguimiento prolongado de las secuelas que el fuego deja en la comunidad”, citan en el texto.

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La primera consecuencia que notan estos médicos en consulta es el incremento de las intoxicaciones por inhalación de humo y monóxido de carbono, principal causa de muerte inmediata en los incendios. Entre el 10 y el 30% de los pacientes que lo padecen terminan desarrollando un síndrome neurológico tardío, con deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha o cambios de personalidad semanas después del episodio agudo.

El humo no solo provoca intoxicaciones, también lesiones de la vía aérea, una de las principales urgencias a reconocer por los facultativos. También agudiza las patologías respiratorias crónicas y provoca hiperactividad bronquial, bronquiectasias o limitación crónica al flujo aéreo en pacientes expuestos a los incendios. Más allá de sus efectos en las vías respiratorias, el humo provoca irritaciones oculares, queratoconjuntivitis y otras lesiones.

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Para detectar todas estas patologías, la atención primaria debe estar preparada, consideran. Los autores defienden, por ejemplo, incorporar pulsicooxímetros o gasometría en los centros de salud cuando sea posible, para identificar precozmente estas intoxicaciones, iniciar el tratamiento y decidir con mayor precisión qué pacientes requieren una derivación hospitalaria urgente. Igualmente, recuerdan que la expiración clínica continuada es determinante para detectar lesiones por inhalación de humo. Solo con mirar, los doctores pueden detectar la presencia de hollín en la orofaringe, vibrisas nasales quemadas, esputo carbonáceo, disfonía o estrido, síntomas clave en estos casos.

Las quemaduras son otra de las lesiones más comunes en estos incidentes. Los autores recuerdan que la medida más eficaz ante estas lesiones es irrigar con agua corriente durante 20 minutos la zona afectada, evitando seguir remedios caseros o antibióticos antisépticos.

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Los efectos del fuego cuando se apagan las llamas

Los doctores recuerdan que el impacto sanitario de los grandes incendios continúa una vez se extinguen las llamas. En los próximos meses, se espera la llegada de pacientes a consulta que sufran problemas de salud mental.

Ya sea por perder su propia vivienda o por la amenaza sobre sus vidas que han pasado, es frecuente que aumenten las consultas relacionadas con el bienestar emocional entre las personas que han vivido un gran incendio. Entre las más comunes, citan la elevada incidencia de crisis de ansiedad, ansiedad patológica, depresión y trastorno por estrés postraumático (TEPT). Durante los meses posteriores al incendio, el médico de familia debe hacer un seguimiento continuado que ayude a detectar estas patologías de forma precoz e intervenir de forma temprana.

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Los facultativos consideran que el aumento de los grandes incendios obligará a los médicos de familia a incorporar este tipo de emergencias como un nuevo ámbito de competencia clínica. “La atención primaria ocupa una posición estratégica para responder a los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas y de las comunidades, integrando asistencia clínica, prevención, educación sanitaria y compromiso comunitario”, expresan.