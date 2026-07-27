La subida de las temperaturas dispara el riesgo de incendios a nivel extremo a las puertas de la cuarta ola de calor del verano

El campo arrasado tras el incendio forestal que se declaró el viernes en Cerro Muriano, en Córdoba, a 26 de julio de 2026. (EFE/ Salas)

La tregua ha llegado a su fin. España está a las puerta de la cuarta ola de calor de verano. “Después de un breve paréntesis, vuelve el calor muy intenso a la mayor parte del país, especialmente a partir del martes”, avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de sus redes sociales.

A lo largo de la semana, las temperaturas diurnas y nocturnas irán en aumento, pero, por lo pronto este lunes aún se podrá disfrutar de temperaturas algo más bajas de forma generalizada. Aún así, hay zonas aisladas que rocen los 40 grados. La Aemet ha activado el aviso naranja (riesgo importante) por máximas que podrían alcanzar los 39 grados en la región del Miño de Ourense. En el resto de provincias de Galicia también hay avisos amarillos (riesgo bajo) por máximas cercanas a los 36 grados.

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Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 27 de julio de 2026. (Aemet)

Extremadura y el oeste de Andalucía también están en nivel amarillo por máximas que rondarán los 38 grados. El litoral de Barcelona también está en este nivel de aviso pero por lluvias que podrán dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla que el martes los termómetros seguirán subiendo en prácticamente todo el país. “Amaneceremos con temperaturas mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, Extremadura y Valle del Guadalquivir y máximas que superarán generalizadamente los 36 a 38 grados, salvo en zonas costeras; entre 38 y 40 grados se medirán en el sur de Galicia, Valle del Ebro, zona centro y mitad sur, y más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir”, adelanta.

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El miércoles continuará el ascenso térmico en el centro y este de la península y también en Baleares. Se superarán los 36 a 38 grados en buena parte del interior peninsular, también en el archipiélago balear, incluso los 38 a 40 grados en el Cantábrico oriental, con más de 40 grados en el valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur peninsular.

Para la segunda mitad de la semana, aunque aumenta la incertidumbre en el pronóstico, es probable que se mantengan las temperaturas en valores muy altos, con subidas y bajadas ligeras en función de los días y de las zonas, pero en cualquier caso, incide el portavoz, “con calor intenso en la mayor parte de la península y Baleares y baja probabilidad de precipitaciones”.

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Aumenta el riesgo de incendios

La Aemet también avisa de que este lunes, pese a que el peligro de incendio es moderado en buena parte del norte y centro peninsular, es muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste de la península. A partir del martes, el organismo público alerta de que una subida de las temperaturas “disparará el peligro a niveles muy altos/extremos en la mayor parte del país”.

Conforme detalla Del Campo, hasta el domingo se habían calcinado 153.000 hectáreas, según el sistema EFFIS de Copernicus. “Esta cifra supera el promedio anual de los últimos 20 años en España, que se cifra en 95.000 hectáreas en todo un año completo”, subraya y advierte del riesgo durante los próximos días en Galicia, del sur de Castilla y León y oeste de Castilla-La Mancha, así como en Aragón, Cataluña, las regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

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