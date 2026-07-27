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Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá confirman su relación tras ‘Supervivientes’: “Con todo mi ser”

El vídeo que han compartido en redes ha desatado una oleada de reacciones entre seguidores y rostros conocidos y es que nadie se esperaba esta historia de amor

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Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La sospecha llevaba meses flotando en el aire. Desde que Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá coincidieron en la segunda edición de Supervivientes All Stars, su complicidad se convirtió en uno de los grandes temas del reality. No hubo beso, no hubo declaración explícita, pero la química era tan evidente que traspasó la pantalla y alimentó rumores durante casi un año. Ahora, por fin, la pareja ha decidido confirmar lo que muchos intuían: están juntos.

La noticia ha llegado a través de un vídeo publicado en redes sociales, un gesto sencillo pero definitivo. En él, Alejandro aparece en la famosa Palapa hablando de Miri, recordando cómo le gustaría seguir conociéndola porque le da “mucha alegría y mucha paz”. Después, ambos posan abrazados, dejando claro que su romance no solo es real, sino que avanza con paso firme. La publicación, acompañada por un mensaje de Miri —“Con todo mi ser”— y un corazón rojo, ha acumulado miles de ‘me gusta’ en cuestión de horas.

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Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Entre las reacciones destaca la de Sofía Suescun, ex de Alejandro, que ha mostrado públicamente su alegría por la pareja. Un gesto que ha sorprendido a muchos seguidores, acostumbrados a la tensión mediática que rodea a la familia televisiva de la navarra. La aprobación de Sofía ha sido interpretada como una señal de que la relación entre Miri y Albalá nace sin conflictos externos y con un entorno que, al menos de momento, les apoya.

Alejandro, por su parte, aún no ha publicado nada en sus redes para confirmar el noviazgo, pero su actitud en Supervivientes ya dejaba entrever que estaba completamente entregado a la conexión con Miri. Desde el primer día, él mismo reconocía que la joven le ponía nervioso, que no podía dejar de mirarla y que se le pasaba “todo el rato por la cabeza”. Incluso llegó a decir que la decisión de una segunda cita la tendría ella, porque por su parte estaba claro que quería seguir viéndola.

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La colaboradora Makoke ya adelantó hace unos meses en Fiesta que la relación estaba en marcha. “Ya son casi novios formales, están superenamorados. Bueno, casi novios, no, son novios formales”, aseguró. Según ella, el tonteo continuó tras su salida del reality y ambos llevaban tiempo construyendo algo más serio. Sus palabras, que entonces parecían una revelación arriesgada, ahora se confirman por completo.

Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Miri Pérez y Alejandro Albalá en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Uno de los momentos más emotivos de su historia se vivió cuando ambos se batieron en duelo por su continuidad en el concurso. La tensión era palpable, todas las miradas estaban puestas en ellos y su obligado distanciamiento se convirtió en una escena que muchos seguidores aún recuerdan. Semanas después, Miri regresó a Madrid y se reencontró con Alejandro bajo la atenta mirada de las cámaras de Telecinco. “Estás muy guapo”, le dijo ella, nerviosa. Él respondió con sinceridad: “Me pone nervioso esta chica”.

La buena sintonía entre ambos era tan evidente que solo faltaba una confirmación pública. Y ha llegado. Miri y Alejandro ya no esconden su relación y se muestran ilusionados, cómplices y dispuestos a construir una historia que nació en Honduras, creció en silencio y ahora se hace oficial ante todos sus seguidores.

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