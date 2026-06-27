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Quemaduras, intoxicaciones y alteraciones neurológicas: los peligros para la salud de un incendio forestal

Sanidad publica su primera guía de recomendaciones sanitarias ante el fuego

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FOTO DE ARCHIVO: Residentes utilizan ramas de árboles para intentar extinguir las llamas de un incendio forestal en Vilar de Condes, en la provincia de Ourense, Galicia, España. 15 de agosto de 2025. REUTERS/Nacho Doce
FOTO DE ARCHIVO: Residentes utilizan ramas de árboles para intentar extinguir las llamas de un incendio forestal en Vilar de Condes, en la provincia de Ourense, Galicia, España. 15 de agosto de 2025. REUTERS/Nacho Doce

Los incendios forestales son cada vez más comunes en España y no por ello los combatimos mejor. Entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año, el fuego ya ha arrasado cerca de 38.000 hectáreas, casi el triple de superficie que en el mismo periodo de 2025.

Estos incidentes son más frecuentes, de mayor extensión y más difíciles de sofocar, debido al cambio climático, el abandono del mundo rural y la falta de planes de prevención por parte de la administración. El fuego supone, además, un riesgo para la salud de las personas. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha lanzado su primera guía de recomendaciones sanitarias ante incendios forestales.

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Con este documento, el Ministerio de Sanidad establece por primera vez un marco específico de recomendaciones sanitarias ante incendios forestales, en un contexto marcado por el incremento de fenómenos climáticos extremos y sus efectos sobre la salud pública.

El humo, principal riesgo sanitario para la población

La guía pone el foco en los efectos del humo sobre la salud, compuesto por una mezcla compleja de gases y partículas extremadamente tóxicas para el organismo. El principal peligro, en este caso, son las partículas finas PM2,5, que presentan un peligro mayor para la salud que la contaminación por tráfico rodado. Estudios internacionales han certificado que estas sustancias se asocian a un aumento de la mortalidad general del 0,7-1,3%, dependiendo de si la persona tiene enfermedades respiratorias o no.

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La humareda de los incendios tiene efectos a corto plazo (moqueo, irritación, tos, dolor de cabeza, mareos...), pero también puede provocar patologías a largo plazo, que van desde infartos a daños neurológicos y un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Estas partículas tan finas son capaces de entrar al cerebro, causando inflamación crónica y un daño en las neuronas. A corto plazo, puede traducirse en episodios de ictus, pero a largo plazo puede relacionarse con el desarrollo de Alzheimer o Parkinson.

Este aire contaminado también pone en riesgo la salud materno-infantil. Se ha documentado que la exposición al humo se relaciona con el aumento del riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer en mujeres gestantes. El texto incorpora además el efecto combinado de humo y calor extremo como uno de los escenarios de mayor riesgo. Esa mezcla puede aumentar la probabilidad de erupciones cutáneas por calor, síncopes por deshidratación y golpe de calor, una urgencia médica grave definida por una temperatura corporal superior a 40 °C, alteraciones neurológicas y riesgo elevado de daño multiorgánico.

Para protegerse, Sanidad recomienda permanecer en interiores con las ventanas cerradas y utilizar mascarillas FFP2 o N95 en caso de exposición, dado que las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos o las bufandas no ofrecen una protección segura frente a las partículas del humo. Una vez extinguido el incendio, el Ministerio de Sanidad aconseja no ventilar viviendas ni espacios cerrados hasta que lo indiquen las autoridades competentes.

Quemaduras y lesiones

Para las personas directamente expuestas al fuego o que se encuentran en su proximidad inmediata, las quemaduras y lesiones por caídas, golpes o estructuras colapsadas son los principales riesgos.

Si se entra en contacto con el fuego, el primer paso, según Sanidad, es retirar la ropa en llamas y extinguirlas, ya sea rodando por el suelo, usando una manta o líquidos extintores. Para quemaduras menores, se recomienda mantener el área bajo agua fría al menos 20 minutos.

En quemaduras más graves, es importante no quitar la ropa pegada a la piel. “Cubre a la persona con un paño o manta limpia y seca para reducir la pérdida de calor y prevenir el shock“, recomienda la guía.

Cuidado con la comida y el agua

(Foto de ARCHIVO) Restos de ceniza en el agua en el término municipal de Puente Domingo Flórez (León) tras los incendios, en de octubre de 2025. (Carlos Castro / Europa Press)
(Foto de ARCHIVO) Restos de ceniza en el agua en el término municipal de Puente Domingo Flórez (León) tras los incendios, en de octubre de 2025. (Carlos Castro / Europa Press)

La publicación extiende las recomendaciones al agua potable. Las sustancias liberadas por la combustión y el arrastre de sedimentos y cenizas pueden comprometer los recursos hídricos y volver el agua del grifo inadecuada para la salud humana, ya sea por aumento de nitratos, la introducción de metales, residuos o bacterias en la fuente de consumo.

Lo mismo puede ocurrir con la comida y envases expuestos al humo o las cenizas: los alimentos no envasados que hayan estado en contacto directo con esos elementos no deben consumirse, y en latas o frascos sellados debe limpiarse el exterior con agua potable o segura antes de abrirlos.

Sanidad aconseja vigilar la posible presencia de sustancias químicas o metales derivados del contacto de cenizas y sedimentos con los suministros hídricos, con especial atención a los lactantes, porque un aumento puntual de componentes como los nitratos requiere seguimiento específico para asegurar que no se altere el transporte normal de oxígeno en el organismo.

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