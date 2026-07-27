Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado

Rocío Crusset en su boda en Ibiza (INSTAGRAM).

Dos meses después de convertirse en marido y mujer en Nueva York, Rocío Crusset y Charlie Schein han vuelto a vestirse de novios para celebrar una segunda boda, esta vez en España. La pareja ha elegido Ibiza para reunir a familiares y amigos que no pudieron acompañarlos en el enlace celebrado el pasado 30 de mayo en Estados Unidos, poniendo así el broche a una historia de amor marcada por la discreción y por dos celebraciones muy diferentes, pero con un mismo objetivo: compartir su felicidad con los suyos.

Si el primer enlace tuvo lugar en la iglesia jesuita de San Ignacio de Loyola, en Park Avenue, y estuvo reservado a un reducido círculo de familiares y amigos, la celebración ibicenca ha tenido un carácter mucho más relajado y veraniego. Aunque los novios han intentado mantener todos los detalles en la más estricta intimidad, algunas imágenes compartidas en redes sociales han permitido descubrir cómo fue esta segunda fiesta nupcial.

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Los amigos de Rocío Crusset en su boda en Ibiza (INSTAGRAM).

Según informa Vanitatis, Rocío Crusset y Charlie Schein pidieron expresamente a sus invitados que evitaran publicar fotografías o información relacionada con el evento para preservar su privacidad. Aun así, algunos pequeños detalles sí han salido a la luz, reflejando el ambiente desenfadado que quisieron imprimir a la celebración.

Uno de los elementos más comentados fue el obsequio preparado para los asistentes. La pareja regaló una gorra de estilo clásico personalizada con un bordado en el que aparecen ambos frente al mar junto a la palabra “Ibiza”, un recuerdo diseñado especialmente para la ocasión y que la propia modelo mostró en sus redes sociales junto al mensaje: “Merch ready”.

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Rocío Crusset y Charlie Schein en su boda en Ibiza (INSTAGRAM).

La celebración comenzó con una jornada en barco por la costa ibicenca. Allí, los recién casados compartieron varias horas de navegación junto a sus amigos antes de poner rumbo al lugar elegido para la fiesta, disfrutando del Mediterráneo en un ambiente relajado y alejado del protocolo habitual de una boda.

Para esta segunda ocasión, Rocío volvió a apostar por el blanco, aunque con un estilo muy distinto al del vestido que lució en Nueva York. La modelo eligió un diseño satinado de tirantes, con silueta entallada y escote drapeado, acompañado por joyas discretas y un delicado adorno floral colocado sobre un lateral de su melena ondulada. Charlie Schein, por su parte, optó por un conjunto de lino negro, en consonancia con el carácter informal y mediterráneo de la celebración.

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Rocío Crusset en su boda en Ibiza (INSTAGRAM).

Horas después del enlace, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero volvió a dejarse ver durante una comida en Beso Beach con un estilismo completamente diferente. Para la ocasión, cambió el vestido de novia por un clásico bañador negro con ribetes blancos combinado con un pareo estampado de inspiración bohemia, gafas de sol y un bolso trenzado, un conjunto que encajaba perfectamente con la estética relajada de la isla.

Su luna de miel en Italia

Antes de poner rumbo a Ibiza, la pareja disfrutó de su luna de miel en la Costa Amalfitana. Rocío compartió entonces varias imágenes de su viaje por Italia, donde mostró algunos de los paisajes, restaurantes y jornadas de navegación que marcaron esos primeros días como matrimonio. “Qué bien sienta Italia y la pasta”, escribió la modelo junto a una selección de fotografías tomadas durante la escapada.

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Fiel a la discreción que siempre ha caracterizado su relación, Rocío evitó publicar imágenes junto a su marido durante ese viaje, aunque sí dejó constancia de algunos de los planes que compartieron, entre ellos paseos en barco, baños en aguas cristalinas y largas jornadas de descanso frente al mar.

Rocío Crusset ha compartido las imágenes de su boda con Charlie Schein en sus redes. (Instagram @rociocrusset)