España

El humo de incendios forestales contiene partículas tóxicas capaces de provocar daños en todo el organismo y no solo en los pulmones, según un neumólogo

El uso de mascarillas FFP2 la permanencia en interiores son algunas de las recomendaciones para minimizar los riesgos de exposición al humo, especialmente en personas mayores, lactantes y pacientes con enfermedades crónicas, más vulnerables a sus efectos nocivos

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Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila están provocando un importante deterioro de la calidad del aire en la capital, con registros que han superado los 100 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión, según los sistemas de control del Ayuntamiento de Madrid. Las estaciones de Plaza España, Méndez Álvaro, Moratalaz y Ensanche de Vallecas han registrado los niveles más altos de PM2,5 y PM10, lo que supone un riesgo para la salud, sobre todo en los colectivos más vulnerables.

Ante este escenario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido en la red social X: “Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2,5 muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

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García ha recomendado evitar la actividad física al aire libre y limitar la permanencia en el exterior mientras persista el humo. También ha aconsejado el uso de mascarillas FFP2 o FFP3 y gafas para quienes deban salir a la calle, y ha pedido a la ciudadanía que acuda a un centro sanitario en caso de notar dificultad para respirar, dolor en el pecho o falta de aire. “Especial atención a las personas vulnerables alrededor; mantenernos informados a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia”, ha añadido la ministra.

ALMOROX (C. DE MADRID), 25/07/2026.- Miles de personas proceden a la evacuación de los municipios afectados en dirección Toledo y Escalona, este sábado. El Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas, y de los dos municipios madrileños de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. EFE/Mariscal
ALMOROX (C. DE MADRID), 25/07/2026.- Miles de personas proceden a la evacuación de los municipios afectados en dirección Toledo y Escalona, este sábado. El Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas, y de los dos municipios madrileños de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. EFE/Mariscal

El humo contiene partículas peligrosas que pueden pasar a la sangre y provocar complicaciones más allá del sistema respiratorio

Para profundizar en los riesgos asociados a la exposición al humo de los incendios, Bruno Crestani, neumólogo del Hospital Bichat de París, ha explicado en una entrevista con la AFP que “los incendios de vegetación liberan gases y partículas al aire que son peligrosos para el organismo”.

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Según la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses), las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones y el monóxido de carbono es uno de los principales contaminantes generados. “A estos contaminantes pueden añadirse otros cuando arden vehículos o edificios”, apunta Crestani, quien enumera entre las sustancias identificadas en el humo “dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles como la acroleína, el formaldehído y el benceno”, además de “compuestos semivolátiles”.

Crestani especifica que “las personas cercanas al incendio pueden presentar síntomas respiratorios de irritación”, aunque los efectos se extienden a toda la población situada a sotavento y expuesta al humo dependiendo de las condiciones meteorológicas. “Corren un riesgo especial las personas vulnerables, de edad avanzada o con enfermedades respiratorias, los lactantes y los asmáticos porque esta exposición puede descompensar una situación previamente controlada”, señala el neumólogo. Además, advierte que “los efectos no son únicamente respiratorios”, ya que “estas partículas pueden pasar al torrente sanguíneo y activar determinados procesos, como descompensar una diabetes, provocar un ictus o un infarto de miocardio, además de afectar a mujeres embarazadas”.

La bajada de las temperaturas y el cambio en el viento abren una ventana de esperanza para frenar el avance de las llamas. Sin embargo, la emergencia nacional continúa y las próximas horas son clave para estabilizar los frentes.

El especialista recuerda que la ligereza de las partículas permite que se desplacen a distancias muy largas. Según la Organización Meteorológica Mundial, los incendios de Canadá en 2024 llegaron a provocar contaminación atmosférica en Europa. Oxfam Francia, en un informe reciente, destaca que los grandes incendios de Las Landas en 2022 deterioraron la calidad del aire hasta Yvelines, a más de 500 kilómetros del foco.

La Anses también advierte sobre los riesgos específicos para los bomberos que intervienen en los incendios, tanto en la fase de extinción como en las tareas posteriores de vigilancia y desescombro, ya que pueden estar expuestos a la contaminación de los equipos y vehículos.

En cuanto al impacto en la mortalidad, Crestani cita el informe anual de The Lancet, que cifró en 154.000 las muertes relacionadas con la contaminación por partículas finas procedentes del humo de incendios forestales en todo el mundo. Para Francia, apunta que según Oxfam se estiman unas 2.800 muertes prematuras al año por este motivo.

Sobre las medidas de protección, el neumólogo también recomienda “el uso de mascarillas FFP2 para todas las personas vulnerables expuestas a los humos, limitar los desplazamientos y el tiempo pasado al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y ventilar solo cuando las condiciones lo permitan”. Crestani insiste en que, aunque “no ofrecen una protección del 100%, sí proporcionan una protección significativa”. En caso de aparición de síntomas, su recomendación es consultar con un médico o acudir a los servicios de urgencias. La Anses recomienda además cubrir las entradas de aire con paños húmedos, apagar los sistemas de ventilación y evitar el ejercicio físico en exteriores mientras persista la presencia de humo.

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