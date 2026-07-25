Sanidad recomienda el uso de gafas y mascarillas en Madrid y Ávila por la mala calidad del aire, con niveles de contaminantes “muy por encima de los que recomienda la OMS”

Un helicóptero de extinción descarga agua sobre un foco de incendio y una extensa zona de vegetación cubierta por humo en la provincia de Ávila.

El incendio, ya unificado, que afecta a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, ha obligado a activar un dispositivo especial de emergencia y ha desencadenado un serio empeoramiento de la calidad del aire. Los sistemas de control del Ayuntamiento de Madrid han detectado un aumento significativo en las concentraciones de partículas en suspensión, tanto PM2,5 como PM10 (partículas finas en suspensión en el aire con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros o menor o igual a 10 micrómetros, respectivamente), alcanzando niveles que superan los 100 microgramos por metro cúbico en varias estaciones, especialmente en el centro y el sur de la ciudad.

Las estaciones de Plaza España, Méndez Álvaro, Moratalaz y Ensanche de Vallecas figuran entre las más afectadas, lo que supone un riesgo claro para la salud, especialmente para los colectivos más vulnerables. Las autoridades recuerdan que las partículas PM2,5 pueden penetrar profundamente en el aparato respiratorio, lo que aumenta la preocupación de los servicios de salud pública.

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Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Durante la madrugada del sábado se ha abierto una ventana de oportunidad para que los equipos de extinción de incendios pudieran atacar el fuego debido a la bajada de las temperaturas y a las condiciones favorables del viento.

Sanidad recomienda el uso de mascarillas y evitar actividades al aire libre por la mala calidad del aire

Ante esta situación, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado un mensaje a través de la red social X para advertir sobre la gravedad del episodio y pedir la colaboración ciudadana. “Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2,5 muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, ha señalado la ministra. García ha recomendado evitar la actividad física al aire libre y limitar la permanencia en el exterior mientras persista el humo en el ambiente. Además, ha aconsejado el uso de mascarillas FFP2 o FFP3 y gafas para quienes deban salir a la calle, así como buscar atención sanitaria ante síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o sensación de falta de aire. “Especial atención a las personas vulnerables alrededor; mantenernos informados a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia”, ha añadido la ministra en su mensaje.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han confirmado que la presencia simultánea de varios incendios forestales, combinada con masas de aire de origen africano, ha provocado el deterioro de la calidad del aire en la región. Ambas consejerías han detallado que la evolución del episodio dependerá tanto de las condiciones meteorológicas como de la intensidad y el avance de los fuegos.

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Una ola de incendios forestales afecta a España, con escenas dramáticas en Sentmenat (Barcelona), Grazalema (Cádiz) y Soneja (Castellón), que muestran la voracidad del fuego tanto de día como de noche y los esfuerzos desplegados para extinguirlo.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se han publicado diversas pautas para minimizar los riesgos, como mantener puertas y ventanas cerradas, hidratarse con frecuencia y proteger los ojos y la piel con gafas y ropa de manga larga. Para quienes no dispongan de mascarillas, se aconseja cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o una toalla húmeda de forma puntual. Emergencias Madrid ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y no bajar la guardia mientras persista la nube de humo sobre la ciudad.

En paralelo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha recordado la necesidad de proteger especialmente a los grupos de riesgo y ha recomendado permanecer en interiores hasta que la calidad del aire mejore. El avance de los incendios ha provocado el desalojo de población en diez localidades y el confinamiento en tres, mientras equipos de emergencia de la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, Guardia Civil y el Ministerio para la Transición Ecológica permanecen desplegados en el terreno. El operativo cuenta además con la colaboración de equipos llegados desde Grecia, Italia y Portugal, en un intento de contener el avance del fuego y reducir el impacto sobre la población y el entorno. La situación sigue en evolución, pendiente de las condiciones meteorológicas y de la eficacia de los trabajos de extinción, mientras la población permanece atenta a las recomendaciones de las autoridades y a la evolución de los datos de calidad del aire.

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