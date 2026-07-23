España

Receta de pollo en salsa strogonoff, una forma muy sencilla de solucionar una comida cualquier día de la semana

El pollo strogonoff se prepara con trozos de pechuga de pollo guisados con champiñones en una salsa suave de nata, mostaza y cebolla

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Receta de pollo strogonoff, un guiso cremoso y con mucho sabor (Magnific)
Receta de pollo strogonoff, un guiso cremoso y con mucho sabor (Magnific)

Son muchas las recetas de carne en salsa que existen alrededor del mundo. Desde el goulash húngaro hasta el ragú de ternera francés, estos platos carnívoros no suelen llevar demasiado trabajo, pero consiguen un éxito asegurado. Una de las recetas más desconocidas y ricas de esta categoría es el Strogonoff, una carne en una salsa cremosa de champiñones que es típica de Rusia.

Aunque suele prepararse con ternera, hoy versionaremos esta receta utilizando pechuga de pollo, una carne más económica y con menos contenido de grasa. El toque especial de esta receta lo aporta la mostaza que añadiremos a la salsa, con base de nata y cebolla. El resultado es un pollo muy cremoso y con un sabor sutil, pero con muchos matices que convierten esta receta en una opción perfecta para contentar a todos.

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Una vez listo, podemos servir este guiso con la guarnición que más nos guste, desde arroz hervido hasta una ración de patatas fritas, aunque también queda delicioso con puré de patatas, un poco de pasta o simplemente con una ensalada de lechuga y tomate muy sencilla.

Receta de pollo strogonoff

El pollo strogonoff se prepara con trozos de pollo guisados con champiñones en una salsa suave de nata, mostaza y cebolla. El pollo se dora en una sartén, la misma en la que luego se elabora la salsa para concentrar los sabores, logrando un plato jugoso y aromático.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo de 1,5 kg troceado
  • 250 g de champiñones frescos laminados
  • 3 cucharadas soperas de aceite
  • 2 cebollas
  • 6 cucharaditas de mostaza
  • 250 g de nata líquida
  • 1 rama de tomillo
  • 1 vasito de vino blanco
  • Sal y pimienta

Cómo hacer pollo strogonoff, paso a paso

  1. Salpimenta los trozos de pollo antes de todo.
  2. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Añade el pollo y rehoga hasta dorar.
  3. Pela y pica las cebollas. Añádelas junto al tomillo. Rehoga unos minutos.
  4. Incorpora los champiñones laminados y rehoga hasta que suelten el agua y empiecen a dorarse.
  5. Riega con el vino blanco. Tapa y deja cocer suavemente durante 45 minutos.
  6. Retira los trozos de pollo y resérvalos en un plato.
  7. Incorpora la mostaza a las cebollas y el jugo de cocción. Mezcla bien y deja cocer 8 minutos a fuego suave.
  8. Vierte la nata líquida y mezcla. Prueba y ajusta la sal.
  9. Devuelve el pollo a la cazuela para calentar todo junto, sin dejar que hierva la nata para que no se corte.
  10. Sirve caliente, acompañado de patatas fritas o arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 480 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 28 g
  • Hidratos de carbono: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • En nevera: Hasta 2 días en recipiente hermético.
  • Congelado: Hasta 2 meses. Descongela en nevera y calienta suavemente.

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