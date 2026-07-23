La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Fotografía de archivo del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. EFE/ Mariscal

Repsol cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 2.201 millones de euros, un 265% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la subida de precios del crudo y sus derivados en un entorno marcado por la guerra en Irán. El resultado neto ajustado semestral, que mide la evolución ordinaria de los negocios sin efectos extraordinarios, llegó a 2.711 millones de euros, un 134,7% por encima del año anterior. La energética española ha comunicado este jueves las cifras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La diferencia entre el resultado neto y el ajustado se explica por un efecto patrimonial positivo de 823 millones de euros, que recoge la revalorización contable de las existencias almacenadas ante la subida de precios del crudo. El contraste con 2025 es directo: en el primer semestre del año pasado, ese mismo efecto restó 400 millones, porque los precios caían.

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Evolución del precio del barril de Brent. (Fuente: Europa Press)

Para asegurar la continuidad del suministro en un entorno de tensión geopolítica, Repsol destinó 2.400 millones de euros en el semestre a incrementar sus existencias. La compañía no tiene activos en Oriente Medio, por lo que la guerra en Irán no compromete su operación directa, aunque sí presiona los precios en los mercados globales.

Un segundo trimestre que triplicó al del año anterior

En el segundo trimestre de 2026, el resultado neto ajustado llegó a 1.838 millones de euros, más del triple que los 598 millones registrados entre abril y junio de 2025. El resultado neto atribuido del periodo fue de 1.272 millones, frente a los 237 millones del mismo trimestre del año anterior.

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El flujo de caja de las operaciones en el semestre alcanzó los 1.935 millones de euros solo en el segundo trimestre. La deuda neta al cierre de junio se redujo a 3.667 millones, una caída de 1.133 millones respecto al cierre de marzo.

La división Industrial, motor del trimestre

Por áreas de negocio, la división Industrial aportó 1.243 millones al resultado neto ajustado del trimestre. Le siguieron Exploración y Producción con 371 millones, el área de Cliente con 209 millones y Generación Baja en Carbono con 10 millones. El periodo trajo tres inicios de actividad: la producción de petróleo en el proyecto Pikka, en Alaska; la producción a gran escala de combustibles 100% renovables en Puertollano; y la operación comercial de la planta solar de Pinnington, en Texas.

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Imágenes de Repsol, que ha evolucionado su marca. (Fuente: Repsol / Europa Press)

Además, la compañía acordó la venta al fondo emiratí Masdar del 49,99% de una cartera de activos renovables de 705 MW en España por aproximadamente 150 millones de euros.

Dividendos crecientes y recompra ampliada

El 8 de julio, Repsol distribuyó un dividendo de 0,551 euros brutos por acción y aprobó un segundo pago de 0,530 euros brutos por acción para enero de 2027.

En materia de recompra, la compañía elevó su segundo programa del año de 350 a 500 millones de euros y prevé anunciar un tercer programa en octubre. Tras completar el programa iniciado en marzo, amortizó en julio 15.768.002 acciones propias, con lo que el capital social quedó fijado en 1.089.606.334 euros.

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