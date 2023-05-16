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Ternera Strogonoff: la receta rusa original para preparar en casa esta deliciosa carne en salsa

Para este clásico de la cocina rusa, prepararemos unos trozos de carne de ternera bañados en una riquísima salsa a base de champiñones y cebolla

Receta de ternera Strogonoff
Receta de ternera Strogonoff (Pxfuel)
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Allá donde viajemos, encontraremos una receta tradicional de carne en salsa. Desde el goulash húngaro hasta el ragú de ternera francés, cada país del mundo tiene su propia versión de estos reconfortantes platos carnívoros, recetas que no suelen llevar demasiado trabajo, pero que consiguen un éxito asegurado. En este caso, nos vamos hasta Rusia para hablar de la ternera Strogonoff, una elaboración a base de tiras de carne de vacuno con salsa de champiñones.

La historia más conocida sobre los orígenes de este delicioso plato data su nacimiento en el siglo XVIII, cuando el chef francés André Dupont, cocinero de la corte del conde ruso Pável Aleksándrovich Stróganov, inventó la receta para una competición de cocina celebrada en San Petersburgo. Tras la caída del imperio ruso, esta receta de ternera en salsa se popularizó en el resto del mundo, versionándose con distintos ingredientes y acompañamientos en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos.

La receta tradicional de Strogonoff lleva ingredientes muy sencillos de encontrar en las tiendas; incluso seguro que muchos de ellos podemos tenerlos en nuestra alacena. Para elaborarla, la carne de ternera se corta en tiras y se sirve con una salsa de champiñones y nata, aunque la receta original lleva crema agria. Esta salsa, lejos de parecerse a la tradicional salsa de champiñones, cuenta con algunos ingredientes que aportan un sabor único: la mostaza y los pepinillos en vinagre le dan un toque ácido diferente, que hacen de este plato una combinación deliciosa y muy original. Es habitual servir la ternera con patatas fritas cortadas en trozos irregulares, aunque también se puede acompañar con otros platos como el arroz o pasta.

Receta de ternera Strogonoff

La ternera Strogonoff se prepara con filetes cortados en tiras, sellados a fuego fuerte y terminados en una salsa de nata, champiñones, cebolla, mostaza y un toque de brandy o vino blanco.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de filetes de ternera tierna
  • 300 g de champiñones
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 200 ml de nata líquida para cocinar
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon o mostaza a la antigua
  • 50 ml de brandy, coñac o vino blanco seco
  • 25 g de mantequilla
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta negra molida
  • Perejil fresco picado, opcional

Cómo hacer ternera Strogonoff, paso a paso

  1. Limpia los champiñones con un paño húmedo. Retira la parte terrosa del tallo y córtalos en láminas.
  2. Pela la cebolla y córtala en juliana fina. Pica los dientes de ajo.
  3. Corta los filetes de ternera en tiras de unos 5 cm de largo. Sécalas con papel de cocina y salpimienta.
  4. Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego fuerte. Sella la carne durante 1 minuto por cada lado, sin cocinarla por completo.
  5. Retira la ternera y resérvala en un plato. Este paso ayuda a conservar su jugosidad.
  6. Añade la mantequilla a la misma sartén. Incorpora la cebolla y cocínala a fuego medio durante 5 minutos.
  7. Agrega el ajo y los champiñones. Cocina durante 7-8 minutos, hasta que los champiñones pierdan parte de su agua y comiencen a dorarse.
  8. Vierte el brandy o el vino blanco. Sube el fuego y deja que el alcohol se evapore durante 2 minutos.
  9. Baja el fuego. Añade la nata, la mostaza, una pizca de sal y pimienta.
  10. Mezcla la salsa y cocina durante 3-4 minutos, hasta que espese ligeramente.
  11. Incorpora la ternera reservada junto con los jugos que haya soltado. Cocina solo 1-2 minutos más, para evitar que la carne quede seca.
  12. Espolvorea con perejil fresco y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 475 kcal.
  • Proteínas: 37 g.
  • Grasas: 31 g.
  • Hidratos de carbono: 10 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sal: depende de la cantidad añadida y del tipo de mostaza.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la ternera Strogonoff en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días. Para recalentarla, utiliza una sartén a fuego bajo y añade 1 o 2 cucharadas de agua o caldo. Evita hervir la salsa para que la nata no se corte. También puede congelarse durante 1 mes, aunque la textura de la salsa puede cambiar ligeramente al descongelarse.

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