Los pendientes de 1.600 euros con los que la reina Letizia referencia la cuenta atrás para sus vacaciones en Mallorca

La doble cita de audiencias de la reina Letizia (EFE)

La reina Letizia ha mantenido este jueves en Zarzuela una doble jornada de audiencias antes de iniciar sus vacaciones de verano en Mallorca, con un mensaje político y social claro: respaldo a la memoria de las víctimas de ETA y al acceso a la universidad de jóvenes vulnerables de América Latina, todo ello con un vestido negro de Antik Batik que ya formaba parte de su armario.

En la segunda recepción del día, doña Letizia ha recibido a una representación de la Fundación Microfinanzas BBVA junto a 16 estudiantes universitarios de Colombia, Perú y República Dominicana, en su mayoría procedentes de entornos rurales e hijos de familias emprendedoras vulnerables que cursan carreras como ingeniería, salud, educación o tecnología gracias a programas de apoyo de la entidad.

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La primera estaba dedicada al documental Los nietos del silencio y la reina ha aparecido recuperando un vestido midi negro con ribetes blancos de inspiración boho chic firmado por la marca francesa. El diseño incorpora falda de vuelo, franjas horizontales con ribete ondulado, cuello redondo y detalles florales en ambos hombros.

La doble cita de audiencias de la reina Letizia (EFE)

El ‘look’ de la reina Letizia

Ese modelo lo estrenó en septiembre de 2025 durante un acto oficial en Torrelodones. Lo ha combinado de nuevo con alpargatas negras de cuña baja con cintas anudadas al tobillo, en una elección de calzado hecha en España. También han destacado sus pendientes de la firma de Isabel Guarch, empresaria balear al frente de una casa de joyería fundada en 1957. Se trata del modelo Vents, una estrella de ocho puntas inspirada en la rosa de los vientos.

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La pieza cuesta 1.600 euros y está elaborada artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates con diamantes naturales. Doña Letizia ya los había llevado en otras ocasiones, entre ellas los Juegos Olímpicos de París de 2024, en un guiño visible a Mallorca cuando la estancia de la familia real en la isla ya es casi inminente.

La doble cita de audiencias de la reina Letizia (EFE)

La mañana de la reina Letizia

La audiencia central de la jornada ha reunido a la reina con el equipo creador y los protagonistas de Los nietos del silencio, un proyecto audiovisual dirigido por Leyre Sanz y producido por Carolina Olivar junto a estudiantes de Periodismo de la Universidad de Navarra. La obra aborda la memoria de la violencia de ETA desde la perspectiva de la tercera generación de víctimas.

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El documental recoge testimonios de jóvenes que reconstruyen la herida heredada tras el asesinato de sus familiares. En la cinta, esos relatos se articulan a través de objetos personales convertidos en vínculo simbólico con los ausentes para reflexionar sobre el trauma, la memoria histórica y la necesidad de romper el silencio generacional.

La doble cita de audiencias de la reina Letizia (EFE)

A la cita en palacio han asistido Teresa Prieto Leache, Jesús Ulayar y Beatriz Iruretagoyena Toca, protagonistas del documental y descendientes directos de víctimas del terrorismo. El proyecto ya ha sido presentado en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y sus impulsores han trasladado a doña Letizia las próximas proyecciones previstas en distintos puntos de España y del extranjero.

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El rey Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado a Adamuz (Córdoba) para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

El encuentro de este jueves no ha sido el primer contacto de la Reina con la película. El pasado 16 de abril, con la agenda oficial despejada, acudió por sorpresa y de forma discreta a su estreno en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid. En aquella proyección privada estuvo acompañada por Marta Carazo, jefa de su secretaría, y por Camilo Villarino, jefe de Casa Real. Allí siguió las intervenciones y conversó brevemente con los asistentes, una implicación que ahora se ha traducido en la audiencia oficial celebrada en Zarzuela.