Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Zapatero habla sobre las joyas en 'Mañaneros'. (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una entrevista, en TVE, por primera vez desde su imputación. Tras mantener la defensa de su absoluta inocencia, ha respondido a una de las cuestiones que más dudas generan: el origen de las joyas encontradas en su despacho. El expresidente ha optado por no aclararlo y limitarse a asegurar que explicará cómo las consiguió ante el juez. “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial, es un regalo personal”, ha señalado Zapatero.

El presentador, Javier Ruíz, le ha preguntado si, teniendo en cuenta el valor que tienen, se podría considerar contrabando. El exlíder socialista lo ha negado de forma categórica, sin querer entrar en más detalles. Cuando se conoció que se habían encontrado estas joyas, la principal teoría que se señaló fue que el origen sería un regalo de Arabia Saudí, por información que llegó desde su entorno. Sin embargo, Zapatero no ha querido aclarar quién se las entregó.

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Otro de los aspectos sobre los que ha mostrado su duda respecto a la investigación policial es el valor de las joyas. Ha avisado que todavía están dentro del margen de la “contradicción”, de manera que tratará de impulsar una segunda valoración que pueda considerar que no es tan elevado. Un informe pericial elaborado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español detalló un valor total de 1.323.915 euros.

Las explicaciones sin detalles de las joyas

En su versión sobre las joyas sin demasiados detalles, el expresidente ha subrayado que “no tenían uso ni destino” y que se trataba de “un regalo personal sin afán patrimonial”. Zapatero ha insistido en que le “producen una alergia profunda”, en referencia a su incomodidad ante la posesión de las joyas y a su rechazo a cualquier idea de enriquecimiento personal.

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Al ser preguntado por si las devolverá, ha señalado que, por el momento, están incautadas. Se ha mantenido firme en su idea de que el “el origen lo tiene que saber primero la justicia”, mostrando su disposición a colaborar con la investigación pero sin querer profundizar en este tema en la entrevista. También ha llegado a reconocer que “pudo ser un error” aceptar las joyas en su momento, asumiendo así cierto grado de responsabilidad, pero asegurando que no lo hizo por un interés personal ni conocía su valor.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

Defiende su total inocencia

Rodríguez Zapatero ha negado cualquier mediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: “No hablé con nadie”. También rechaza haber recibido dinero fuera de sus trabajos de consultoría y afirma que todo lo ha declarado a Hacienda. Asegura que “no van a aparecer” audios que lo impliquen, y se muestra “preocupado” por el impacto en su familia y en el PSOE.

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La defensa de Zapatero niega la influencia y busca anular pruebas obtenidas en la investigación. El 25 de junio, Zapatero solicitó la “nulidad general de las actuaciones”, pidiendo la exclusión de todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Calama no ha entrado valorado esas peticiones. No obstante, la ‘traición’ de su amigo Julito le ha dejado en una posición mucho más compleja.