España

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una entrevista, en TVE, por primera vez desde su imputación. Tras defender su inocencia, ha respondido a esta polémica cuestión

Guardar
Zapatero habla sobre las joyas en 'Mañaneros'. (Montaje Infobae)
Zapatero habla sobre las joyas en 'Mañaneros'. (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una entrevista, en TVE, por primera vez desde su imputación. Tras mantener la defensa de su absoluta inocencia, ha respondido a una de las cuestiones que más dudas generan: el origen de las joyas encontradas en su despacho. El expresidente ha optado por no aclararlo y limitarse a asegurar que explicará cómo las consiguió ante el juez. “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial, es un regalo personal”, ha señalado Zapatero.

El presentador, Javier Ruíz, le ha preguntado si, teniendo en cuenta el valor que tienen, se podría considerar contrabando. El exlíder socialista lo ha negado de forma categórica, sin querer entrar en más detalles. Cuando se conoció que se habían encontrado estas joyas, la principal teoría que se señaló fue que el origen sería un regalo de Arabia Saudí, por información que llegó desde su entorno. Sin embargo, Zapatero no ha querido aclarar quién se las entregó.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos sobre los que ha mostrado su duda respecto a la investigación policial es el valor de las joyas. Ha avisado que todavía están dentro del margen de la “contradicción”, de manera que tratará de impulsar una segunda valoración que pueda considerar que no es tan elevado. Un informe pericial elaborado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español detalló un valor total de 1.323.915 euros.

Imagen J2IWRZ6BSJBEPD7FTU5LCONFXE

Las explicaciones sin detalles de las joyas

En su versión sobre las joyas sin demasiados detalles, el expresidente ha subrayado que “no tenían uso ni destino” y que se trataba de “un regalo personal sin afán patrimonial”. Zapatero ha insistido en que le “producen una alergia profunda”, en referencia a su incomodidad ante la posesión de las joyas y a su rechazo a cualquier idea de enriquecimiento personal.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado por si las devolverá, ha señalado que, por el momento, están incautadas. Se ha mantenido firme en su idea de que el “el origen lo tiene que saber primero la justicia”, mostrando su disposición a colaborar con la investigación pero sin querer profundizar en este tema en la entrevista. También ha llegado a reconocer que “pudo ser un error” aceptar las joyas en su momento, asumiendo así cierto grado de responsabilidad, pero asegurando que no lo hizo por un interés personal ni conocía su valor.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

Defiende su total inocencia

Rodríguez Zapatero ha negado cualquier mediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: “No hablé con nadie”. También rechaza haber recibido dinero fuera de sus trabajos de consultoría y afirma que todo lo ha declarado a Hacienda. Asegura que “no van a aparecer” audios que lo impliquen, y se muestra “preocupado” por el impacto en su familia y en el PSOE.

La defensa de Zapatero niega la influencia y busca anular pruebas obtenidas en la investigación. El 25 de junio, Zapatero solicitó la “nulidad general de las actuaciones”, pidiendo la exclusión de todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Calama no ha entrado valorado esas peticiones. No obstante, la ‘traición’ de su amigo Julito le ha dejado en una posición mucho más compleja.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroPSOEGobierno de EspañaCaso Plus UltraEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Décadas de disputas por 3 metros cuadrados: una pareja se queda sin plaza de garaje porque el hueco pertenece a la comunidad, que sólo “toleraba” su uso

El espacio no está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de los dueños de la vivienda

Décadas de disputas por 3 metros cuadrados: una pareja se queda sin plaza de garaje porque el hueco pertenece a la comunidad, que sólo “toleraba” su uso

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

El expresidente del Gobierno vuelve a negar tajantemente su participación en el rescate y asegura que demostrará todo “con hechos” en sede judicial

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

La ley obliga a que cualquier vehículo a motor cuente con un seguro en vigor, aunque no siempre es necesario contratar una póliza anual: existen seguros temporales que permiten asegurar el coche solo los días que se necesite

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

Javier Ruiz entrevista al expresidente del Gobierno, que insiste en su inocencia, pero se ciñe a su declaración ante el juez

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

El fuego se ensaña con Castilla y León: siete incendios forestales, con Burgohondo, Castropodame y Rábano de Aliste en nivel 2

La alerta en Soria por el avance de las llamas de La Mierla (Guadalajara) ha descendido a IGR-1 este jueves

El fuego se ensaña con Castilla y León: siete incendios forestales, con Burgohondo, Castropodame y Rábano de Aliste en nivel 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

La ley de nacionalidad saharaui irá al pleno en septiembre y permitirá que 130.000 personas obtengan la nacionalidad española: estos son los requisitos

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

ECONOMÍA

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

DEPORTES

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez