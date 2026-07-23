Dos incendios en Madrid suspenden la circulación de trenes cercanías en algunos tramos y afectan la normalidad de la alta velocidad con Barcelona

El incendio que afecta al tramo entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares (Adif)

En plena jornada complicada por los incendios forestales en la península, Renfe ha tenido que suspender la circulación de trenes entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares en Madrid en torno a las 14:25 horas. Según han comunicado a través de su cuenta de X (@Inforenfe), las llamas son ajenas a las labores de la empresa, pero debido a su cercanía a la infraestructura, suponen un riesgo para continuar con la circulación.

De este modo, han quedado “afectados trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona” que pasan por ese mismo tramo. Por el momento no se sabe el tiempo de la interrupción, ya que, como han respondido desde la compañía a una usuaria, los trenes de ambos sentidos “se encuentran detenidos a la espera de que sea extinguido”. Así, confirman que “estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible”.

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Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha reiterado que el incendio es “ajeno a la explotación ferroviaria”. Además, ha publicado una segunda advertencia a los viajeros, ya que, a las 14:59 horas, ha anunciado también la suspensión de “la circulación entre San Fernando de Henares y Bifurcación Vicalvaro Mercancías”. Este tramo afecta concretamente al material rodante de “la línea CIVIS Guadalajara-Chamartín, que son desviados por Atocha”, informa.

Varias personas en el andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías (Gabriel Luengas / Europa Press)

El Civis entre Guadalajara y Chamartín es el primero en recuperar la normalidad

Afortunadamente, los servicios de emergencias de la Comunidad han confirmado para El Debate que la situación no implica una gravedad mayor y que los bomberos ya se encuentran en la zona trabajando en los incendios. Aun así, desde Renfe comunican que no tienen previsión de la hora a la que se recuperará el servicio. Y para los viajeros de alta velocidad, añaden, serán informados “a través de SMS/Mail a los datos de contacto asociados a vuestra reserva”.

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Además, la compañía ferroviaria ha informado a los viajeros que “con motivo del incendio, habilitamos cambios y anulaciones sin coste para los servicios que puedan verse afectados”.

Mientras, los pasajeros que utilizan habitualmente el CIVIS que va de Chamartín hasta Guadalajara, la línea afectada por el segundo incendio en San Fernando de Henares, ha recuperado la circulación a las 15:40 horas. Así, menos de una hora después del origen del incendio, se ha restablecido la normalidad “de manera gradual”, gracias a que los servicios han “extinguido el incendio y reconocido la infraestructura”, como informa Adif.

*Noticia en ampliación