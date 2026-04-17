La reina Letizia rompe el protocolo y aparece por sorpresa en un homenaje a las víctimas de ETA: su ‘look’ casual y un llamativo collar

La reina Letizia (c) asiste al estreno del documental 'Los nietos del silencio', un proyecto que nace de un grupo de jóvenes periodistas graduados de la Universidad de Navarra que narra el testimonio de tres nietos de víctimas mortales de ETA, dando voz a una generación marcada por la memoria y el silencio (EFE/Chema Moya)

Hay gestos que dicen más que un discurso en la Zarzuela. No es habitual que la reina Letizia se salga de lo estipulado en su agenda de Casa Real, pero cuando lo hace, suele ser por una causa que le toca la fibra personal o profesional. Este jueves 16 de abril, la norma volvió a saltar por los aires. Sin previo aviso y rodeada de un aura de privacidad, la esposa de Felipe VI se presentó por sorpresa en el Centro Cultural Nicolás Salmerón para el estreno del documental Los nietos del silencio.

El proyecto, que recoge el desgarrador pero necesario testimonio de tres nietos de víctimas mortales de ETA, es obra de un grupo de jóvenes periodistas graduados por la Universidad de Navarra. Para una royal que nunca ha dejado de sentirse periodista de vocación, el apoyo a las nuevas generaciones de la profesión y el respeto a la memoria histórica resultaron ser motivos suficientes para ‘escaparse’ de palacio.

La reina Letizia (c) asiste al estreno del documental 'Los nietos del silencio', un proyecto que nace de un grupo de jóvenes periodistas graduados de la Universidad de Navarra que narra el testimonio de tres nietos de víctimas mortales de ETA, dando voz a una generación marcada por la memoria y el silencio (EFE/Chema Moya)

La madre de la princesa Leonor no acudió sola a esta cita privada que terminó siendo inmortalizada por el diario El Debate. Lo hizo flanqueada por su núcleo duro: su mano derecha y jefa de Secretaría, Marta Carazo, y el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino. A última hora de la tarde, con paso firme y mucha puntualidad, la reina cruzó el umbral del centro cultural con la intención de ser una espectadora más, aunque su presencia, lógicamente, dejó sin palabras a los allí presentes.

Este tipo de salidas demuestran que, más allá del estricto protocolo que rige sus apariciones en actos de Estado, Letizia busca mantener un pulso constante con la realidad social y cultural de España, especialmente cuando el periodismo y los derechos humanos se dan la mano.

El ‘look’ casual y el collar de la discordia

Si el motivo de la visita fue relevante, su elección estilística no se quedó atrás. Ataviada con un look muy sport y casual, la soberana intentó pasar desapercibida rescatando piezas con historia de su propio armario. Destacó una camisa verde oliva, una prenda cargada de significado que ya lució en el año 2017 durante un viaje de cooperación a Senegal. Con este guiño a la sostenibilidad y a su faceta más solidaria, Letizia configuró un atuendo relajado que, sin embargo, escondía una “bomba” visual.

Intervención de la reina Letizia en el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental 2024

El gran protagonista de la tarde fue, sin duda, su collar XL. Se trata de una cadena dorada, minimalista pero con un carácter arrollador, que rompe drásticamente con la imagen comedida a la que nos tiene acostumbrados. No es una pieza nueva; ya pudimos vérsela en 2025, pero su uso en un contexto tan informal subraya una nueva etapa en su estilo personal.

Convencida, al igual que su estilista personal Eva Fernández, de que “menos es más”, esta vez Letizia decidió arriesgar. No suele hacerlo en actos oficiales, lo que demuestra que, cuando se aleja del estricto protocolo, no tiene miedo a romper moldes. Esta joya, cuya firma sigue siendo un misterio para los cronistas de moda, aporta un aire muy actual y de tendencia, alejándose de las joyas depuradas y los brillantes de pasar que marcan su día a día institucional.

Más allá de la moda, el hecho de que la reina Letizia elija un documental como Los nietos del silencio para una aparición sorpresa refuerza su papel como puente entre las instituciones y las víctimas del terrorismo. Al visualizar este proyecto junto al resto del público, la madre de la princesa Leonor no solo validó el trabajo de los jóvenes graduados navarros, sino que puso el foco en una herida que, a través de los nietos, busca justicia y memoria.