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Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

El entrenador de la selección española da su primera entrevista después de conquistar la Copa del Mundo

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Luis de la Fuente levanta la Copa del Mundo. (AFP)

Minuto 106. Ferran Torres recogía un balón muerto en el área que devolvía Nico Williams después de un centro algo pasado de Pedro Porro. ‘El Tiburón’, que había sido muy criticado a lo largo del Mundial 2026, daba la segunda estrella después de 16 años. El lunes hubo celebración por todo lo alto y, el martes, ya cada uno de los futbolistas disfrutaba de unos días de descanso.

Sin embargo, el seleccionador, Luis de la Fuente, ha ido al plató de TVE, acompañado del trofeo, para dar a conocer cómo se vive el torneo en primera persona, hablar de las dificultades, sus futbolistas y el sentimiento de ser, otra vez, campeones del mundo. “Han sido 52 días de concentración desde Las Rozas hasta la final”. Casi dos meses concentrados por un objetivo, un sueño. Algo que ahora queremos repetir en casa, en 2030. “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”, ha dicho De la Fuente al ser preguntado por si se veía en la cita.

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Pero antes de mirar a 2030 se ha querido detener en el presente y en los nombres de la hazaña que ya está en los libros de historia del fútbol español. Preguntado por Rodri, elegido mejor jugador de la final pese a no llegar en su mejor momento físico, el seleccionador no ha dudado ni un segundo: “Dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística”. Y ha ido más allá al recordar el proceso del centrocampista: “Sabíamos que tenía que cumplir unos procesos, unas fechas, coger un ritmo. Se ha cumplido los plazos que teníamos previstos hasta llegar no solo a la final, porque hizo una semifinal sublime, los cuartos… fue creciendo partido a partido”.

La madurez de Lamine

De la Fuente también se ha referido a Lamine Yamal, que disputaba su primer Mundial y que terminó señalado por la falta de gol. El seleccionador ha preferido hablar de otra faceta del joven extremo: “Este campeonato del mundo le ha tenido que servir para conocer esa otra parte de otro tipo de fútbol, de sacrificar esfuerzos para beneficiar al equipo, de ser muy solidario”, añadiendo que tiene la vista puesta en el futuro: “Eso lo va a hacer más grande, lo va a hacer mejor jugador de cara al futuro, seguro”.

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Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal. (EFE/Lavandeira Jr)
Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine Yamal. (EFE/Lavandeira Jr)

La trifulca con Argentina

La entrevista tomó un giro al recordar la pelea final con los jugadores argentinos. De la Fuente ha asegurado que no fue testigo directo de lo ocurrido: “Yo estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros. No me di cuenta, fue una cosa muy rápida”. Aun así, ha sido claro con el comportamiento del rival. “Es intolerable, inadmisible, no se puede permitir”, ha sentenciado. “Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud y de buenos deportistas y de grandes futbolistas”, ha concluido.

La trifulca final entre España y Argentina. (AP Foto/Yuki Iwamura)
La trifulca final entre España y Argentina. (AP Foto/Yuki Iwamura)

“Juntos somos más fuertes”

Más allá del resultado, De la Fuente lleva tiempo insistiendo en un mensaje que ha tomado como bandera en este Mundial 2026: “Unidos como estamos, somos más fuertes”. Para el técnico, la clave del vestuario es que ha estado unido, demostrando “que hay mucho más que lo puramente profesional”. Para terminar, ha lanzado un mensaje a todo el país: “Quiero dar las gracias a toda España por haber estado volcados con nosotros, animándonos. Hemos sentido vuestro apoyo, vuestro afecto y es un orgullo grandísimo ser español”.

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