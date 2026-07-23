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Zapatero da la cara pero no explicaciones: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

Javier Ruiz entrevista al expresidente del Gobierno, que insiste en su inocencia, pero se ciñe a su declaración ante el juez: “No hablé con nadie”, zanja sobre el rescate de Plus Ultra

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Zapatero, en Mañaneros.
Zapatero, en 'Mañaneros'.

Con voz tomada, bien por un aire acondicionado, bien por presión. José Luis Rodríguez Zapatero ha roto con el silencio que mantiene desde el 19 de mayo, cuando conoció su imputación en el caso Plus Ultra, o desde el 17 de junio, cuando declaró en la Audiencia Nacional citado por el juez instructor, José Luis Calama. Uno y otro día, el expresidente del Gobierno, por su propia voz o a través de una autorizada, se comprometió a dar explicaciones ante los medios de comunicación, pero no lo hizo.

Este jueves, seguramente comprometido por la traición de su amigo y socio Julio Martínez Martínez, en una todavía más compleja situación procesal y con una credibilidad destrozada, el socialista ha dado la cara en TVE, en Mañaneros 360, presentado por el periodista Javier Ruiz.

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Rodríguez Zapatero no se ha salido del guion, centrado en no forzar errores que comprometan su defensa. Lo niega todo. Principalmente, que mediara en el rescate de la aerolínea. “No hablé con nadie”, ha dicho tajante. Segundo, que haya cobrado dinero que no haya sido por prestar sus servicios como consultor y/o no lo haya declarado a la Agencia Tributaria.

“Estoy convencido de mi inocencia -ha comenzado- y deberíamos tener la prudencia de respetar el procedimiento”. De nuevo, ha mostrado su preocupación por su imagen pública, sabedor de gente que le “aprecia” y “espera explicaciones”. “No voy a pedir un acto de fe -ha afirmado sobre esto-. Les voy a hablar de los hechos, de las reglas del procedimiento, de lo que hice y de lo que no hice”.

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Sin embargo, voluntariamente o no, al referir explicaciones ha hablado en futuro, por lo que hoy tampoco iban a llegar. Tampoco ha valorado el último movimiento de Martínez Martínez: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”. De ahí no se ha movido.

La situación procesal de Zapatero

El juez Calama investiga al expresidente por tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Según el magistrado, Rodríguez Zapatero habría cobrado comisiones a cambio de influir en la concesión del préstamo estatal, y lo sitúa en el “vértice” de una presunta red de influencias ilícitas.

Su defensa, ejercida por el catedrático Víctor Moreno Catena, descansa sobre dos pilares. El primero es la negación absoluta: ante Calama el 17 de junio, Rodríguez Zapatero aseguró que no ejerció “ni la más mínima influencia”, que no habló “con ninguna autoridad política ni funcionario” sobre el rescate y que sus ingresos de Análisis Relevante respondían a trabajos legítimos de consultoría.

Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

El segundo es una ofensiva procesal para tumbar las pruebas. La defensa ha impugnado el teléfono móvil de Rodolfo Reyes -exaccionista venezolano de Plus Ultra, cuyo dispositivo fue intervenido en un aeropuerto de Estados Unidos por Homeland Security Investigations en 2021 y remitido a la policía española en marzo de 2026-, al sostener que la mera autorización de uso concedida por Washington no acredita que su obtención cumpla las garantías constitucionales españolas.

De ese móvil proceden mensajes que los investigadores consideran especialmente comprometedores, como “Nuestro pana Zapatero está detrás” y “Zapatero aquí manda”. La defensa también ha cuestionado la validez del disco duro conocido como “CRUCIAL” -que reúne material digital intervenido en varios registros, incluido el despacho del abogado Miguel Palomero de Juan-, al alegar que no consta el auto judicial que habría debido autorizar expresamente el análisis de las conversaciones privadas almacenadas en él, más allá de la mera entrega física del soporte.

El 25 de junio, Zapatero fue un paso más allá y solicitó la “nulidad general de las actuaciones”, pidiendo la exclusión de todas las evidencias obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción. El juez Calama no ha entrado aún a valorar el fondo de esas peticiones.

Esa estrategia recibió un golpe cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, ratificaron en sus escritos la veracidad de los mensajes del móvil de Reyes, introduciéndolos en la causa por la vía de la confesión de los propios investigados.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional (EFE/J.J. Guillén)
El empresario Julio Martínez Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE/J.J. Guillén)

‘Julito’, tras Víctor de Aldama

Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’, socio y amigo del expresidente e investigado como “lugarteniente principal y figura visible” de la trama, rompió su silencio el pasado lunes de julio con un escrito al juez en el que señaló a Rodríguez Zapatero como quien “marcaba los pasos a seguir”, dispuesto a colaborar con la Justicia tal como Víctor de Aldama en el caso mascarillas, lo que le libró de la cárcel.

Al día siguiente lo ratificó en una declaración de más de tres horas y media ante Calama: afirmó que el expresidente cobró 5.000 euros mensuales y, tras el rescate, el 1% del importe total -unos 530.000 euros- por mediar, y que fue el propio Rodríguez Zapatero quien le anticipó, días antes de la aprobación en Consejo de Ministros, que la SEPI iba a conceder el préstamo. Reconoció, no obstante, desconocer con qué personas concretas habló el expresidente para materializarlo, una respuesta que irritó al juez y a la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente.

También confirmó que Análisis Relevante siguió pagando a la empresa de las hijas de Rodríguez Zapatero, What The Fav, después de 2022, cuando ya no prestaba ningún servicio real. En su casa, la policía había hallado 286.000 euros ocultos en muebles, dinero que el propio Martínez reconoció como “negro”.

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