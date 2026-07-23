La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

Zapatero, en 'Mañaneros'.

Zapatero ha dado su primera entrevista, en RTVE, desde su imputación judicial. Una intervención muy esperada, con la expectativa de aquellas explicaciones que ya prometió en su momento, en la que finalmente se ha limitado a defender su inocencia, lamentar la filtración de sus agendas, y evitar ofrecer detalles sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho – un “regalo personal” sin “afán patrimonial” de un país que no ha querido nombrar – y sobre el resto de cuestiones que le rodean en la investigación. El expresidente ha insistido en que explicará estos asuntos ante el juez y ha subrayado que no adelantará información fuera del ámbito judicial.

El PP dice que el PSOE “opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación” y que la entrevista ha sido “una tomadura de pelo”

Inmediatamente después de su emisión, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha señalado, preguntada por si cree o no en la inocencia de Zapatero: “Bueno, a ver si es verdad que la inocencia y la presunción de inocencia es para todos, porque desde luego lo que estamos viendo es cómo el gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación, utilizando la mesa del consejo de ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar y quien ose hacerlo va a tener problemas. Y por tanto, tiene presunción de inocencia por ser socialista y ser del gobierno. Mientras (que para) todos los demás es todo lo contrario. Basta que seas acusado para que toda esta maquinaria te desguace".

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Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

“Así que, bueno, desde luego, lo que queda acreditado es que se han hecho negocios en diferentes países en nombre del Reino de España y en el caso de Venezuela, lo que duele especialmente es que sabiendo que ha sido un país que está sufriendo un éxodo, y lo ha sufrido más de ocho millones de personas, donde ha habido secuestros, torturas, abandono, hambruna... Este señor, en nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país, ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones, ha blanqueado la dictadura y, por tanto, mucho más allá de la cuestión judicial, que esa va en paralelo y yo nunca la voy a cuestionar, es la política y no tiene un pase que haya sido tan mezquina la política internacional que ha hecho el gobierno de Sánchez de la mano del señor Zapatero en estos años”.

Desde los pasillos del Congreso de los Diputados, la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, ha afirmado: “No ha respondido a ninguna de las dudas que tenía la mayoría de los españoles sobre él. Ha dicho que todo es mentira, que es inocente... Y yo quiero recordar una cosa que es que, en derecho penal, cuando uno está imputado tiene derecho a mentir, no solamente en los juzgados sino también en la televisión pública. Y quiero recordar al señor Ábalos por todos los programas de televisión e incluso en estos mismos pasillos diciendo que todo era mentira por televisión. Él también hablaba de su defensa, él también decía que esas conversaciones no existían, que esos amaños no existían, que jamás había estado con prostitutas, y luego se demostró que sí. Por lo tanto, es evidente que Zapatero tiene derecho a mentir, en televisión y en el juzgado, porque está imputado; pero es evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ni a las dudas que tenían los españoles. Creo, además, que ha tomado el pelo a todos los españoles. Creo que ha sido una tomadura de pelo”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este sábado que "no es aceptable" el "atropello" a los derechos fundamentales que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como su familia han sufrido con la filtración a la opinión pública de la agenda privada del expresidente, de quien ha dicho tener la certeza de que dará todas las explicaciones tras su imputación en el 'caso Plus Ultra'. (Fuente: Imágenes Satélite PSOE)

El PSOE defiende a Zapatero y lamenta que se hayan vulnerado sus “derechos fundamentales” con las filtraciones

Tras la entrevista, el PSOE ha emitido un comunicado en el que reitera su apoyo a Rodríguez Zapatero y expresa su respeto “absoluto” al proceso judicial. El partido sostiene que Zapatero completa su defensa ante los tribunales y reafirma su inocencia, una posición que, según el PSOE, mantiene desde el inicio de la investigación. “Mantenemos nuestro apoyo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero”, han declarado fuentes socialistas, destacando la decisión del expresidente de dirigirse públicamente a la ciudadanía y su compromiso de ofrecer explicaciones más detalladas ante el juez.

El PSOE también ha mostrado preocupación por la filtración de las agendas personales de Zapatero, señalando que incluyen información privada ajena al objeto de la investigación. Según el partido, estas filtraciones “vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de Derecho”. “Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas”, el PSOE dice que seguirá defendiendo el Estado de Derecho, insistiendo en que las investigaciones deben desarrollarse “con todas las garantías”. Corresponde exclusivamente a los tribunales - “y no a las campañas políticas o mediáticas” - determinar los hechos.

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