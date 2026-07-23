España

Receta de tarta de queso e higos, un postre facilísimo y sin horno para preparar este verano

Este postre sigue la fórmula clásica de los ‘cheesecakes’ americanos, con una base de galleta triturada y una mezcla de nata, fruta y queso

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Receta de tarta de higos sin horno (Magnific)
Receta de tarta de higos sin horno (Magnific)

El verano es tiempo de higos y esta tarta es una de las formas más ricas de hacerles homenaje. Un pastel frío que combina el sabor suave del queso con la intensidad y dulzor de los higos frescos, tan típicos de la temporada estival en España, y que, además, se prepara sin horno, lo que la convierte en una opción ideal para los días calurosos.

Este postre sigue la fórmula clásica de los cheesecakes americanos, con una base de galleta triturada y una mezcla de nata y queso, condensada gracias a la acción de la gelatina. En lugar de horno, tendremos que dejar reposar nuestra tarta en el frigorífico durante unas horas, tiempo suficiente para que solidifique y consiga una textura cremosa pero firme.

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Incorporaremos los higos en dos formatos; por un lado, en la propia tarta, triturándolos antes de mezclarlos con el queso y la nata, y por otro, en la cobertura, que une mermelada de higos con trozos de esta fruta fresca. Su dulzura natural es suficiente para dar sabor a esta tarta, una opción refrescante perfecta para disfrutar en una sobremesa estival.

Receta de tarta de queso e higos sin horno

La tarta de queso e higos se elabora con una base crujiente de galleta, un relleno cremoso de queso y nata, y una generosa cobertura de higos frescos o mermelada de higos. Se utiliza gelatina para conseguir una textura firme sin necesidad de hornear.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas (incluyendo enfriado)
    • Preparación activa: 30 minutos
    • Reposo en nevera: 3 horas 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo Digestive
  • 100 g de mantequilla derretida
  • 400 g de queso crema (tipo Philadelphia)
  • 200 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  • 120 g de azúcar
  • 6 hojas de gelatina neutra (o 10 g de gelatina en polvo)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de higos frescos (más algunos para decorar)
  • 100 g de mermelada de higos (opcional, para cobertura)
  • Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer tarta de queso e higos sin horno, paso a paso

  1. Preparar la base: Tritura las galletas hasta que queden finas. Mezcla con la mantequilla derretida y cubre el fondo de un molde desmontable. Presiona bien. Mete en la nevera 15 minutos.
  2. Hidratar la gelatina: Pon las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos.
  3. Montar la nata: Bate la nata bien fría hasta que esté semimontada. Reserva en la nevera.
  4. Mezclar el queso: En un bol grande, bate el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta obtener una crema lisa.
  5. Disolver la gelatina: Calienta ligeramente el zumo de limón. Escurre la gelatina y disuélvela en el zumo caliente. Añade a la mezcla de queso.
  6. Unir nata y queso: Incorpora la nata montada al bol del queso, con movimientos envolventes para que no baje.
  7. Añadir los higos: Pela y corta los higos en trozos muy pequeños. Añádelos a la mezcla.
  8. Verter en el molde: Echa la mezcla sobre la base de galleta. Alisa la superficie.
  9. Enfriar: Lleva la tarta a la nevera durante al menos 3 horas, o hasta que cuaje bien.
  10. Cobertura: Opcionalmente, extiende mermelada de higos por encima o decora con higos frescos laminados justo antes de servir.
  11. Desmoldar y servir: Pasa un cuchillo por el borde antes de abrir el molde y decora al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 370 kcal aprox.
  • Grasas: 24 g
  • Carbohidratos: 33 g
  • Proteínas: 6 g
  • Azúcares: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta se conserva en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda congelar por la presencia de fruta fresca y gelatina.

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