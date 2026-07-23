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Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

La ley obliga a que cualquier vehículo a motor cuente con un seguro en vigor, aunque no siempre es necesario contratar una póliza anual: existen seguros temporales que permiten asegurar el coche solo los días que se necesite

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Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El seguro por días permite asegurar un vehículo únicamente por el número de jornadas que se precise (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, la legislación exige que todo vehículo a motor cuente con un seguro en vigor. Así figura en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que regula la obligación de aseguramiento para circular. Existen pólizas anuales, pero también opciones temporales, pensadas para quienes solo necesitan cobertura durante un periodo concreto, como los seguros de coche por días.

El seguro por días permite asegurar un vehículo únicamente por el número de jornadas que se precise. Se trata de una solución pensada para situaciones puntuales, como la venta de un coche, un viaje específico o la necesidad de tener el seguro en regla para pasar la ITV. Así, el propietario evita contratar una póliza anual si no va a utilizar el vehículo durante todo ese tiempo.

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Este tipo de seguro es legal en España, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por cada aseguradora. Entre las condiciones más habituales se encuentran tener más de 21 años, disponer del permiso de conducir en vigor con una antigüedad mínima de 12 meses y que el vehículo cuente con la ITV al día. Además, algunas compañías pueden exigir que el tomador y el propietario coincidan y solicitar documentación adicional antes de formalizar la póliza.

Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El seguro por días permite asegurar un vehículo únicamente por el número de jornadas que se precise (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagar por un seguro solo los días que haga falta

El funcionamiento de este tipo de póliza es sencillo. El conductor selecciona los días exactos de cobertura y, tras facilitar los datos requeridos, recibe la póliza por el periodo contratado. Las coberturas incluidas en los seguros por días suelen ser básicas, aunque algunas compañías ofrecen opciones que se acercan a las pólizas anuales. Lo más habitual es que incorporen la Responsabilidad Civil Obligatoria, indispensable para circular, que cubre los daños personales y materiales que se puedan causar a terceros. Algunas aseguradoras permiten añadir coberturas adicionales, como asistencia en carretera o defensa jurídica, aunque no siempre se encuentran disponibles en todas las ofertas.

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No todos los vehículos pueden acogerse a este tipo de seguro temporal. La mayoría de las aseguradoras admiten turismos particulares, motos, ciclomotores, furgonetas, remolques, autocaravanas, microcoches, quads y caravanas. Sin embargo, suelen quedar excluidos los autobuses, vehículos destinados al transporte de pasajeros en servicio público, camiones con mercancías peligrosas o vehículos con antecedentes de siniestros frecuentes.

Entre las ventajas de estos seguros destacan la flexibilidad, la rapidez en la tramitación y el ahorro frente a la contratación de una póliza anual cuando solo se necesita protección temporal. Además, el precio suele estar ajustado a la duración exacta del seguro. Por el contrario, las coberturas suelen ser más limitadas que las de un seguro tradicional y, si se requiere cobertura durante un periodo prolongado, puede resultar menos rentable que optar por una póliza anual.

El coste de un seguro por días depende de varios factores, como el tipo de vehículo, el número de días de cobertura, el perfil del conductor o las garantías incluidas. No existe un límite máximo de días establecido por ley, ya que cada compañía fija sus propias condiciones. Tampoco es imprescindible ser el titular del vehículo, aunque algunas aseguradoras sí pueden exigirlo.

Los seguros por días también están disponibles para motos, remolques, autocaravanas y otros vehículos, siempre que se cumplan los requisitos específicos de cada compañía. La clave para elegir la opción más adecuada está en comparar las condiciones, asegurarse de que se cubren las necesidades concretas y revisar detenidamente las exclusiones antes de formalizar el contrato.

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