Viajes

El pueblo más bonito de la Provenza en el que vivió Julio Cortázar: una ciudad amurallada, casas con encanto y un parque natural

El escritor compró a finales de 1968 un cobertizo de pastores a las afueras del pueblo y lo transformó en casa y taller

Guardar
Saignon, en Francia. (Wikipedia)
Saignon, en Francia. (Wikipedia)

Saignon es un pueblo de poco más de 900 habitantes que se aferra a una roca sobre el valle del Luberon, en la Provenza francesa, a apenas cuatro kilómetros de la localidad de Apt. Sus calles empinadas, sus fachadas medievales con puertas de colores y una plaza con fuente del siglo XVI componen uno de los rincones más preservados de la región. Pero si ha pasado a la historia, es por haber acogido al escritor argentino Julio Cortázar, que tuvo una casa en el lugar.

El autor de 62 Modelo para armar compró a finales de 1968 un cobertizo de pastores a las afueras del pueblo y lo transformó en casa y taller junto a su primera esposa, Aurora Bernárdez. Vivió allí hasta 1980, entre paseos por el pueblo y sus alrededores y jornadas de seis horas diarias a la máquina de escribir. En ese refugio escribió o terminó Rayuela, El Libro de Manuel y La vuelta al día en ochenta mundos, entre otras obras.

PUBLICIDAD

También hizo esculturas que nadie vio: caracoles pintados con círculos violetas y caras de detenidos políticos chilenos construidas sobre un póster del Comité de Liberación de Presos, con las últimas palabras de Salvador Allende escritas al dorso. La mayor parte de esas piezas terminó en la basura cuando la casa cambió de manos, pero varias fueron conservadas por un vecino y han sido exhibidas recientemente.

La casa de Cortázar fue reformada en profundidad y hoy funciona como residencia de vacaciones. Del espíritu original quedan el jardín, el banco de piedra donde el escritor tomaba mate, el salón con la mesa azul que pintó la artista mendocina Rosario Moreno, la mecedora británica y la biblioteca arrimada a la pared.

PUBLICIDAD

Con una apuesta clara por el turismo rural y la sostenibilidad, Máxima Crespo atiende a ‘Infobae’ para poner en valor su tierra y cómo se puede levantar un proyecto desde cero manteniendo las costumbres y tradiciones de un pueblo

Qué ver en Saignon

El pueblo pertenece al departamento de Vaucluse, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Su economía descansa hoy sobre la viticultura, la lavanda, la miel y las trufas, dentro del Parque Natural Regional del Luberon, territorio con sello Unesco. La primera parada obligada es la Place de la Fontaine, el corazón social del pueblo. Una fuente monumental del siglo XVI, decorada con figuras alegóricas —la agricultura y la industria— obra del escultor Elzéar Sollier, preside la plaza bajo la sombra de plátanos centenarios. Las casas que la rodean, con sus fachadas cubiertas de flores y sus puertas en tonos pastel, cambian de carácter con cada estación.

Desde allí, el camino sube hacia Le Rocher de Bellevue, la gran roca de unos 30 metros que domina el conjunto del pueblo y sobre la que se conservan los restos de tres castillos medievales: dos torres y un torreón que forman el escudo de armas de Saignon. El ascenso por la escalera de piedra es corto pero pronunciado. La recompensa es una vista panorámica de 360 grados sobre el Parque del Luberon, los Monts de Vaucluse y, en días despejados, el Mont Ventoux y hasta el jardín sobre la Roca de los Doms en Aviñón.

Julio Cortázar
Julio Cortázar. (Ulf Andersen/Getty Images)

La iglesia de Notre-Dame-de-Pitié data principalmente del siglo XII y combina elementos románicos y góticos. Fue etapa de peregrinación para quienes recorrían la Vía Domitia hacia Roma y para los peregrinos italianos que se dirigían a Santiago de Compostela. Conserva en su interior el relicario de la Santa Cruz y unos frescos recientemente restaurados cerca del altar. En una de sus paredes, una inscripción atestigua la presencia de los celtas. Junto a la iglesia, la puerta de la ciudad y los restos de las murallas medievales se recorren por la rue de l’Horloge. Los lavaderos, con sus tres piletas alimentadas por los manantiales de Valsorgues son otro punto del recorrido. Fueron durante siglos el punto de encuentro de los vecinos del pueblo.

A las afueras del pueblo, la abadía de Saint-Eusèbe tiene sus orígenes en una estructura del siglo VI. Fue reconstruida en el siglo XI, vinculada a la abadía benedictina de Saint-Gilles en Languedoc, y el papa Urbano II la consagró en 1096 durante su paso por la zona. Hoy la iglesia abacial funciona como galería de arte y puede alquilarse para eventos privados.

Saignon funciona también como base para explorar el conjunto del Luberon. Desde allí se llega en pocos minutos a Roussillon y sus canteras de ocre, a Gordes y la abadía de Sénanque, a Bonnieux, Ménerbes y Lourmarin.

Temas Relacionados

DestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoPueblos de FranciaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

A pesar de su poca población censada, atrae a 100.000 visitantes al año sin perder un ápice de su esencia medieval

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

Arena dorada y un pueblo de calles blancas forman parte de uno de los destinos favoritos en la Comunidad Valenciana

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

Es un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

El pueblo de Aragón desde el que se verá el eclipse total en agosto: tiene un monasterio del siglo XII y una iglesia sobre las ruinas de un castillo

El eclipse total de agosto pone el foco en un rincón de Zaragoza con siglos de historia

El pueblo de Aragón desde el que se verá el eclipse total en agosto: tiene un monasterio del siglo XII y una iglesia sobre las ruinas de un castillo

El encantador pueblo medieval de Cantabria que es ideal para escapar del calor de verano: es un Bien de Interés Cultural y tiene calles empedradas de película

El municipio tiene menos de 6.000 habitantes y es un refugio ideal para desconectar

El encantador pueblo medieval de Cantabria que es ideal para escapar del calor de verano: es un Bien de Interés Cultural y tiene calles empedradas de película
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

ECONOMÍA

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

DEPORTES

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

Luis de la Fuente, sobre el Mundial 2030 en España: “El orgullo más grande de un entrenador es ser seleccionador de tu país”

La vida de Cucurella cambió para siempre cuando aceptó un consejo: “El primer partido me cambiaron y ganamos, estaba hundido”

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar