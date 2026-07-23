La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros'.

El expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, ha roto su silencio tras su imputación por su presunta gestión en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero está acusado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y, recientemente, de contrabando de joyas. En una entrevista para TVE este jueves, el exlíder socialista ha respondido a todas las preguntas sobre su relación con la operación y con la nebulosa de empresas que le rodean. También se ha referido al resto de incógnitas, como el supuesto papel que jugaron sus hijas y la empresa What The Fav en el entramado o el origen de las joyas incautadas en su despacho.

“Soy consciente de lo que represento y quiero expresar mi gratitud a todas las personas que confían en mí, pero que no lo hagan por cariño”. Zapatero ha reconocido tener un dilema entre su defensa política y judicial. Reconoce que la ciudadanía demanda explicaciones como expresidente y figura referente de la izquierda, pero subraya que debe priorizar su estrategia de defensa judicial. El expresidente del Gobierno ha apuntado que debe responder primero ante la Justicia y ha agradecido la confianza de los suyos, a quienes ha asegurado que desmontará los indicios en su contra “con pruebas sobre la mesa”.

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“En absoluto he participado en el rescate. No hablé con nadie ni de la Sepi ni del gobierno. No es que no influyera, es que no hablé con nadie". Zapatero ha insistido por activa y por pasiva en la versión que sostuvo en el Senado y en sede judicial: su “nulo papel” en la operación. Por el lado de la SEPI, asegura que no intervino en nada de la tramitación y ha negado que supiese de la aprobación del rescate antes de aprobarse en el Consejo de Ministros. También ha negado conversaciones con los empresarios Julito Martínez y Julio Martínez Sola, quienes aseguraron que Zapatero estaba detrás de la operación.

“Todo mi trabajo en análisis relevante fue consultoría. Trabajo declarado con mi nombre y apellidos”. Ha asegurado que su trabajo en la firma Análisis Relevante, sospechosa de ser una sociedad pantalla para canalizar los fondos ilícitos, se resumió en labores de consultoría. Aclaró que se constituyó antes de la pandemia y que era “completamente normal” que su trabajo de consultor recibiera retribuciones. También ha negado que ordenase quiénes debían ser los destinatarios de sus informes.

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“Quien lo insinúa y acusa tiene que probarlo”. Zapatero se ha mostrado muy crítico con la gravedad de las acusaciones que la UDEF centra sobre su persona. Y entre esas acusaciones está la de su supuesta reunión con el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, para hablar sobre el rescate. “Esta es otra de las locuras. Solo me llamó para conocerme”, añadió.

“Las relaciones humanas tienen su ámbito y el proceso judicial el suyo”. El expresidente no ha querido pronunciarse sobre el cambio en la versión del empresario y amigo, quien reconoció que cobró por el rescate de Plus Ultra, sin aclarar por qué medio. Zapatero ha querido distinguir su estrecha relación personal de la estrategia de defensa que ha elegido el empresario.

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Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

“Es una historia sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía de hace muchos años“. Así se ha referido sobre uno de los asuntos más morbosos de la trama, que forma parte de una causa separada que investiga su trazabilidad. Zapatero no ha aclarado de quién eran esas joyas, pero niega que tuviesen otro uso o destino final. Es un asunto incómodo para Zapatero, quien aprobó durante su gobierno un código ético que obligaba a ceder estos obsequios a Patrimonio Nacional. Y sobre este asunto ha reconocido que debería haber rechazado el regalo.

“Debo aclarar todas las circunstancias ante la justicia. Debo hacerlo así porque es mi compromiso”. Zapatero ha pedido en varias ocasiones un ejercicio de paciencia y asegura que resolverá las dudas pronto, respetando los tiempos judiciales.

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“Se ha visto afectada mi intimidad”. Zapatero se ha mostrado muy contundente con las numerosas filtraciones que se han producido durante la causa, entre ellas sus declaraciones en sede judicial, su agenda y conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar. En total, ha resumido, dos años enteros, 730 días, casi 600 actividades y 150 personas afectadas. “Creo que esto no ha pasado nunca”, ha aseverado.

“Gertrudis es una trabajadora ejemplar”. El exlíder socialista ha negado que su secretaria fuese la ejecutora de la operación para desviar el dinero y ha negado que haya falseado conceptos en las facturas, como así aseguran los investigadores a raíz de las conversaciones interceptadas.

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“[Felipe González] sabrá más de sociedades offshore”. Más crítico se ha mostrado con el expresidente del Gobierno, Felipe González, quien aseguró en una entrevista televisiva que Zapatero no era “capaz” de crear una sociedad offshore.