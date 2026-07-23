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Del papel que desempeñó en el rescate de Plus Ultra al país del que proceden las joyas: las incógnitas que no aclara Zapatero con su versión

El expresidente rechazó las acusaciones que motivaron su imputación y defendió la legalidad de su actuación, pero varias de las cuestiones que más interés han despertado desde el inicio de la investigación continuaron sin una explicación detallada

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José Luis Rodríguez Zapatero
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)

Sesenta y cinco días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara su imputación en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y más de un mes después de declarar como investigado, José Luis Rodríguez Zapatero rompió este miércoles su silencio en una entrevista en Mañaneros 360 (TVE). Lo hizo con un mensaje claro: negó todas las acusaciones que pesan sobre él, defendió la legalidad de su actuación y aseguró que siente la necesidad de explicarse. Sin embargo, buena parte de esas explicaciones quedaron, una vez más, emplazadas al futuro.

El expresidente insistió en varias ocasiones en que dará explicaciones sobre su actuación y en que quiere ofrecer su versión de los hechos para quienes esperan escucharla. Pero esa declaración de intenciones contrastó con el desarrollo de la entrevista. Pese a haber comparecido ya ante el juez instructor y disponer de su primera oportunidad para dar una versión pública de los hechos, evitó entrar en algunos de los aspectos que centran la investigación y que más expectación habían generado.

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Durante la conversación sí fue tajante al rechazar cualquier actuación irregular. Negó haber participado en el rescate de Plus Ultra, aseguró que nunca habló con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ni con miembros del Gobierno para influir en la concesión de las ayudas públicas y rechazó cualquier vínculo con la sociedad offshore investigada en Dubái. También defendió la legalidad de su actividad profesional desde que abandonó La Moncloa y negó que sus hijas hubieran servido para ocultar patrimonio. Las negativas fueron rotundas. Las explicaciones, en cambio, quedaron en muchos casos sin desarrollar.

Sin una versión de conjunto sobre Plus Ultra

Uno de los principales asuntos que la entrevista dejó sin aclarar fue cuál fue exactamente el papel que desempeñó Zapatero durante los meses en los que se gestó el rescate de la aerolínea. Aunque rechazó haber intervenido en la decisión adoptada por la SEPI y negó cualquier gestión ante el Gobierno para favorecer la concesión de las ayudas, no ofreció un relato completo de su actuación durante ese periodo. La entrevista dejó sin reconstruir cómo comenzó su relación con los empresarios vinculados a Plus Ultra, qué encargos asumió, qué gestiones llegó a realizar y cuál fue el alcance concreto de los contactos que sí reconoció haber mantenido en el ámbito empresarial.

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La expectación también estaba puesta en su respuesta a las acusaciones formuladas por Julio Martínez, uno de los investigados en la causa. En el escrito que remitió al juez y posteriormente durante su declaración judicial, Martínez situó al expresidente en el centro de las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y le atribuyó un papel relevante en la operación.

Zapatero optó por no entrar en ese terreno. Alegó que no iba a participar en la estrategia de defensa de otro investigado y evitó responder de forma pormenorizada a las afirmaciones realizadas por Martínez. De ese modo, quedaron sin una contestación específica las acusaciones que este dirige contra él acerca del papel que habría desempeñado en las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El origen de las joyas sigue sin despejarse

Otro de los asuntos que mayor expectación había despertado era el de las cerca de 80 joyas valoradas en alrededor de 1,3 millones de euros que fueron localizadas en la caja fuerte de su despacho y que forman parte de la investigación. Zapatero ofreció por primera vez una explicación pública sobre esas piezas y aseguró que se trataba de un “regalo de cortesía personal” recibido “hace muchos años”, al tiempo que rechazó que existiera cualquier intención de ocultarlas o de obtener un beneficio patrimonial con ellas. También cuestionó la tasación incorporada al procedimiento, sostuvo que esa valoración será objeto de contradicción pericial y aseguró que las joyas permanecían guardadas “sin uso ni destino”. Añadió, además, que no todas procedían de ese regalo, sino que parte del lote corresponde a joyas heredadas por su familia y la de su esposa.

Sin embargo, la explicación volvió a dejar sin resolver el principal interrogante que rodea a esas piezas. El expresidente rechazó identificar el país del que procedía el regalo y tampoco quiso revelar quién se lo hizo, pese a que el periodista Javier Ruiz insistió expresamente en esa cuestión. Alegó que prefiere ofrecer esa información primero ante el juez José Luis Calama y recordó que será en el procedimiento judicial donde dará todas las explicaciones sobre ese episodio.

Zapatero también defendió que nunca existió intención de defraudar y llegó a admitir que aceptar un obsequio de esas características pudo haber sido “un error”, aunque matizó que esa valoración depende de la interpretación que se haga del Código de Buen Gobierno aprobado durante su etapa en La Moncloa.

No obstante, evitó concretar en qué contexto recibió esas joyas, si el regalo se produjo durante un viaje institucional o privado o cuáles fueron las circunstancias que rodearon la entrega, aspectos que siguen siendo relevantes para la investigación. Tampoco aclaró la fecha exacta en la que las recibió, un extremo que puede resultar determinante para valorar los delitos que se le atribuyen y su eventual prescripción.

Las hijas, Whatefav y su actividad como consultor

La entrevista también abordó la investigación sobre sus hijas y la empresa Whatefav. Zapatero negó que hubieran actuado como testaferros o que la sociedad se utilizara para ocultar patrimonio y defendió que ambas desarrollaron una actividad profesional legítima. No obstante, volvió a remitir las explicaciones al procedimiento judicial. Aseguró que serán ellas quienes acrediten documentalmente los trabajos realizados, aunque no detalló cuáles fueron esos servicios, para qué clientes se prestaron, por qué esos trabajos se articularon a través de Whatefav o qué circunstancias explican que esa sociedad haya acabado bajo el foco de la investigación.

Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

Algo similar ocurrió con su actividad profesional desde que dejó la Presidencia del Gobierno. Defendió la legalidad y transparencia de su labor como consultor privado, pero no profundizó en qué consistían exactamente los trabajos que desarrolló para Análisis Relevante, cuáles eran los encargos concretos que asumía, cómo se justificaban esos servicios o cuál fue el alcance real de las gestiones empresariales que hoy investiga la Audiencia Nacional. Más allá de insistir en que toda su actividad fue lícita, evitó ofrecer una explicación detallada sobre el contenido de ese asesoramiento.

La entrevista permitió conocer la posición de Zapatero frente a las principales acusaciones que motivaron su imputación, pero dejó abiertas varias de las cuestiones que siguen marcando la investigación. El expresidente defendió su inocencia y negó cualquier actuación irregular, aunque evitó desarrollar algunos de los episodios que más interés habían despertado desde que el caso llegó a la Audiencia Nacional y volvió a emplazar una explicación más completa para más adelante.

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