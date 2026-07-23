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El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

La institución presidida por Christine Lagarde retrasa una nueva subida del precio del dinero tras confirmar la caída de la tasa de inflación de la eurozona en junio

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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). (Europa Press)
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). (Europa Press)

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este jueves su decisión de mantener los tipos en el 2,25% después de la bajada registrada en la tasa de inflación en el mes de junio. La institución presidida por Christine Lagarde ha optado por una pausa tras haber subido las tasas en 25 puntos básicos en su anterior reunión, al confirmar que los precios en la eurozona continuaron su descenso el mes anterior. En concreto, la inflación de la eurozona se moderó cuatro décimas en junio, hasta el 2,8% frente al 3,2% de mayo, el primer descenso del año.

Así, el Consejo de Gobierno del organismo comunitario ha confirmad que las tres tasas de referencia permanecen en los niveles fijados tras la subida de junio: la tasa de depósito (DFR) en el 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,65%. La decisión llega en una reunión sin nuevas proyecciones macroeconómicas del personal del Eurosistema, lo que ha brindado al Consejo margen temporal para esperar antes de dar un segundo paso.

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El banco central advierte en su comunicado que “la incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética”, al tiempo que reconoce que los precios de la energía, pese a su volatilidad, se mueven cerca del escenario base previsto hace un mes. Ese contexto se agrava por las nuevas tensiones en Oriente Próximo, con el crudo Brent rozando los 100 dólares este jueves, lo que mantiene abierta la puerta a una nueva subida en septiembre.

(Noticia en ampliación)

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