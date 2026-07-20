El motivo por el que la princesa Leonor y la infanta Sofía no han podido compartir palco con sus padres en la final del Mundial: el gesto de la reina Letizia

La reina Letizia intenta comunicarse a través del cristal blindado con la princesa Leonor, la infanta Sofía y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE / Lavandeira Jr.

La final entre España y Argentina fue mucho más que un partido: fue un acontecimiento global que reunió a líderes internacionales, celebridades y miles de aficionados en un estadio convertido en epicentro de emoción.

La Selección española logró una victoria histórica que desató la euforia en las gradas, donde la Familia Real acudió al completo para apoyar al equipo. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron el encuentro con intensidad, celebrando cada jugada y mostrando su respaldo a los jugadores en una noche que ya forma parte de la memoria colectiva del país.

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En un momento dado, las cámaras captaron una escena que rápidamente se viralizó: la reina Letizia saludando a sus hijas desde un palco contiguo, separadas por un cristal de gran grosor. La imagen llamó la atención por la expresión de la reina, que parecía no saber muy bien cómo reaccionar al ver a Leonor y Sofía al otro lado de la mampara, sin posibilidad de acercarse a ellas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

Por qué Leonor y Sofía estaban en un palco distinto al de sus padres

La explicación es sencilla y tiene que ver con el estricto protocolo de seguridad que rodea al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los Reyes estaban situados en el mismo palco que el mandatario norteamericano, un espacio completamente blindado y protegido por medidas excepcionales. El cristal que separaba a Letizia de sus hijas forma parte de ese sistema de seguridad, diseñado para evitar cualquier posible ataque. En los últimos años, Trump ha sido objetivo de varios intentos de atentado, lo que ha llevado a reforzar aún más su protección en eventos públicos.

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Por este motivo, la princesa Leonor y la infanta Sofía tuvieron que ocupar un palco independiente, justo al lado del de sus padres, pero sin acceso directo. En redes sociales, muchos usuarios comentaron la escena: “La reina Letizia saludando a la princesa Leonor y a la infanta Sofía que se encuentran en otro palco, separadas por las medidas de seguridad que protegen a Donald Trump”, señalaban algunos espectadores.

La situación ya había generado conversación minutos antes, cuando se vio que justo debajo de las hijas de los Reyes se encontraba Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que también asistió al encuentro.

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Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

Pese a la separación física, la Familia Real vivió el partido con emoción. Felipe VI declaró antes del encuentro: “Tenemos nervios, pero también confianza porque esta selección vuelve a enamorar, como hicieron sus mayores en 2010. Vamos a ver una final espectacular y confiemos en que caiga de nuestro lado”. Leonor y Sofía, visiblemente ilusionadas, confesaron ante las cámaras de TVE: “Estamos muy contentas de estar aquí los cuatro juntos”.

Por suerte, la victoria de España ante Argentina permitió que la Familia Real se pudiera reencontrar de la mejor manera posible: sobre el terreno de juego, rodeada de los jugadores de La Roja y con el trofeo entre sus dedos.

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Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía celebran con los jugadores de España la victoria frente a Argentina en la final del Mundial 2026. EFE / Octavio Guzmán

El estilismo coordinado de Leonor y Sofía: un guiño elegante a los colores de España

Además del elegante vestido rojo elegido por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han acaparado todas las miradas con dos estilismos perfectamente coordinados que, sin ser idénticos, juegan con el blanco y el rojo para crear un guiño sutil y muy acertado a los colores de España.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

Leonor apostó por una blusa blanca cruzada de manga corta con lazada lateral de Zara, combinada con un pantalón rojo de corte recto. Un conjunto sofisticado, de líneas limpias y muy acorde con su estilo habitual: sencillo, femenino y adaptable a cualquier ocasión institucional.

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Sofía, por su parte, optó por la fórmula inversa: blusa roja de tejido fluido y manga francesa, acompañada de un pantalón blanco amplio y veraniego. Un look fresco, juvenil y muy en su línea, que mantiene ese aire natural que caracteriza sus apariciones públicas.

Españoles celebrando la victoria del Mundial frente Argentina en Alcorcón

Aunque cada una eligió prendas distintas, juntas lograron una imagen armonizada y simbólica para apoyar a la selección española: blanco arriba y rojo abajo en el caso de Leonor; rojo arriba y blanco abajo en el de Sofía. Un equilibrio visual perfecto que demuestra que comparten estilo, pero también personalidad.

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