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Isabel Pantoja viaja a Sevilla in extremis para ver a Kiko Rivera en el hospital tras su segundo ictus: el gesto que demuestra su reconciliación

La tonadillera ha sido vista en el aeropuerto de Sevilla y se espera otro reencuentro con su hijo y Lola García

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Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)
Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)

Isabel Pantoja ha viajado a Sevilla para acompañar a Kiko Rivera después de que el DJ haya confirmado que ha sufrido un ictus, el segundo de su vida, un episodio que le ha obligado a suspender su gira de verano y a permanecer ingresado en el Hospital Sagrado Corazón. Según ha avanzado Semana, la cantante ha sido vista en el aeropuerto de la capital andaluza y tiene previsto desplazarse al centro sanitario donde sigue hospitalizado su hijo.

La publicación sostiene esa información en testimonios de testigos que aseguran haber coincidido con ella tras el aterrizaje. La reacción de Pantoja se ha conocido después de varias horas de incertidumbre sobre el “grave problema de salud” al que aludió Rivera cuando anunció la cancelación de sus conciertos. El propio artista cerró después las especulaciones con un mensaje directo: “He vuelto a sufrir un ictus”.

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A ese diagnóstico añadió un matiz sobre el alcance del episodio: “Esta vez ha sido un poco más fuerte”. Rivera también ha asegurado que se encuentra bien y que le han quedado pequeñas secuelas que espera superar con rehabilitación y tiempo. El ingreso se produjo después de que el miércoles por la tarde Rivera comunicara en sus redes sociales que suspendía la gira de verano por un problema de salud que entonces no detalló.

Captura del comunicado de Kiko Rivera
Las palabras de Kiko Rivera para anunciar su estado de salud. (Instagram oficial de Kiko Rivera)

Isabel Pantoja visita a Kiko Rivera

El foco sobre su situación personal se ha intensificado en ese tiempo por varios frentes: su divorcio de Irene Rosales, la atención sobre la relación con su expareja y la repercusión de su reconciliación con Isabel Pantoja, además de su regreso a los platós de televisión para exponer aspectos de su vida privada. Junto a él se encuentra también Lola García, su novia, que permanece a su lado desde el ingreso.

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En su última comunicación pública, Rivera ha querido limitar quién puede informar sobre su evolución. “Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria”, ha señalado. En ese mismo aviso, el artista ha denunciado filtraciones y ha pedido que no se dé credibilidad a versiones ajenas a ese círculo.

Entrevista a Kiko Rivera.

El acercamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera

La reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha marcado un giro en la dinámica familiar del clan Pantoja. Después de un largo periodo de distanciamiento, madre e hijo han retomado el contacto y compartido momentos en común, especialmente tras la mudanza de la cantante a las Islas Canarias. Rivera ha visitado a su madre en varias ocasiones, incluso acompañado por su pareja, Lola García, y sus tres hijos, lo que ha facilitado encuentros familiares que parecían imposibles meses atrás.

Ambos han mostrado disposición para dejar atrás sus diferencias y reconstruir la relación, aunque las agendas profesionales y los compromisos personales han influido en la frecuencia de estos encuentros. Ahora vuelven a cruzar sus caminos, pero no en el escenario que les gustaría. Eso sí, con su visita de última hora, Isabel Pantoja ha demostrado que están completamente reconciliados y que su preocupación por su hijo es real.

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