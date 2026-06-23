La reina Letizia combate el calor sin renunciar a la elegancia con un traje de lino oversize ante los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias

La reina Letizia preside la reunión de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)

La reina Letizia ha reaparecido este martes 23 de junio en Madrid con un traje de lino de silueta amplia para presidir junto al rey Felipe VI la reunión anual de los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, una cita en la que se ha presentado el informe de actividad de 2025 y la situación financiera y patrimonial de la entidad.

El acto se ha celebrado pasadas las 17:30 horas en el Palacio de El Pardo y ha sido el primer compromiso institucional de la semana para doña Letizia. Su agenda de verano prevé un segundo y último acto el jueves 25, cuando presidirá la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic.

PUBLICIDAD

La elección de vestuario ha estado marcada por el calor en la capital y por el marco institucional del encuentro. La reina Letizia ha optado por un traje de lino de corte amplio de la firma Sèzane, una fórmula orientada a la comodidad sin apartarse del protocolo exigido por un acto oficial de estas características junto al rey Felipe.

El rey Felipe y la reina Letizia presiden la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

La americana presentaba solapas anchas, doble botonadura en tono marrón y un largo por debajo de la cadera. El pantalón, de pierna ancha y caída fluida, reforzaba esa misma línea de comodidad y estructura relajada. El conjunto elegido por la reina, que utilizó en mayo de 2025, respondía a una lógica funcional y formal al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la reina Letizia presiden la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)

El lino, tejido habitual en jornadas de altas temperaturas, se combinaba con un patrón oversize que suaviza la silueta y da movilidad, mientras la doble botonadura y el largo de la blazer mantenían el carácter institucional del estilismo. Lo ha combinado con un bolso clutch de imitación de piel de cocodrilo y en el cuello una cadena dorada que destacaba su escote.

La cita no era menor dentro del calendario de Casa Real. Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, un encuentro de trabajo en el que se ha dado cuenta de la labor desarrollada durante el pasado año y del estado económico de la institución. La Fundación Princesa de Asturias fue constituida el 24 de septiembre de 1980 en Oviedo.

PUBLICIDAD

El rey Felipe y la reina Letizia presiden la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)

La Fundación Princesa de Asturias

Nació con el objetivo de consolidar los vínculos entre el Principado y la princesa de Asturias, además de promover valores científicos, culturales y humanísticos considerados patrimonio universal. Desde su origen, la entidad ha distinguido trayectorias y trabajos en ocho categorías: Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.

Ese esquema de premios ha definido la proyección pública de una institución que opera como entidad privada y sin ánimo de lucro. Su sostenimiento depende de las rentas de su patrimonio y de las subvenciones y donaciones aportadas cada año tanto por los miembros de sus patronatos como por personas y organismos colaboradores. El informe presentado en El Pardo incluía precisamente la información relativa a esa situación financiera y patrimonial.

PUBLICIDAD

Así se dirigía la reina a las miles de personas que han acompañado a la CNSE en la celebración de su 90º aniversario (Casa Real)

En la actualidad, la Presidencia de Honor corresponde a la princesa Leonor. Asumió esa condición el 19 de junio de 2014, tras la proclamación de su padre como rey de España y la dejaba a ella como segunda en la línea de sucesión. La relación de la Corona con esta institución arranca de su constitución, hace ya cuatro décadas. El acto fundacional de 1980 estuvo presidido por Felipe VI, entonces acompañado por los reyes Juan Carlos y Sofía.