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Joan Manuel Serrat ya es bisabuelo: su nieta Luna y el futbolista Dani Ceballos comparten las primeras fotos de sus mellizas

La pareja ha explicado cómo están viviendo los primeros momentos de la paternidad: “El amor que imaginábamos se quedó corto”

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Las bisnietas de Joan Manuel Serrat
Las hijas de Luna Serrat y Dani Ceballos. (Instagram @lunaserrat)

El nacimiento de las mellizas de Luna Serrat y Dani Ceballos ha marcado un momento especial para la familia Serrat y para el mundo del espectáculo. La llegada de las hijas de la actriz y el futbolista convierte al reconocido cantante Joan Manuel Serrat en bisabuelo, ampliando así el árbol genealógico de una de las sagas artísticas más conocidas de España. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde la pareja compartió unas bonitas fotos y unas palabras.

La nieta del célebre intérprete catalán acompañó las fotos con una frase que resume el desbordamiento de emociones: “El amor que imaginábamos se quedó corto”. Así, Luna Serrat expresó la magnitud de la felicidad que están viviendo tanto ella como Ceballos, jugador del Real Madrid, tras el nacimiento de sus dos hijas. Las imágenes difundidas, en blanco y negro, muestran a las recién nacidas en el hospital, con las manos de sus padres acariciándolas, capturando la intimidad y el cariño de los primeros instantes compartidos en familia.

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La presentación pública de las mellizas ha acaparado la atención de seguidores y medios, no solo por el linaje artístico y deportivo de los padres, sino también por el significado generacional de este nacimiento. Las niñas son las bisnietas de Joan Manuel Serrat, quien, tras retirarse de los escenarios en diciembre de 2022, vive ahora esta nueva faceta personal rodeado de su familia y lejos del foco mediático, como ha sido su elección a lo largo de su carrera.

El entorno familiar de los Serrat

La llegada de las hijas de Luna Serrat y Dani Ceballos ha supuesto un cambio profundo para la pareja, que ha pasado de compartir una vida en común a formar una familia de cuatro. El embarazo, descrito por la actriz como “agotador” y repleto de momentos de vulnerabilidad, contó con el apoyo constante de su entorno más cercano. La madre de Luna se instaló con la pareja en las últimas semanas antes del parto para ayudar en los preparativos y cuidar de su hija, encargándose también de organizar la ropa y los detalles para las bebés.

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Serrat interpreta 'Esas pequeñas cosas' al recibir el Princesa de Asturias de las Artes (Fuente: Europa Press).

La implicación directa de ambos padres en la preparación de esta nueva etapa ha sido evidente. Luna, formada en Periodismo y Comunicación Audiovisual antes de dedicarse a la interpretación, afrontó el embarazo con ilusión y realismo, consciente de que, aunque no todo fuera idílico, lo más valioso era la salud de las niñas. Al compartir su experiencia, agradeció públicamente el apoyo recibido durante los meses de espera y resaltó la importancia de quienes la acompañaron en este proceso.

Las nuevas generaciones de la familia Serrat

Las mellizas recién nacidas son las primeras nietas de Malena y Manuel Serrat Domènech ,más conocido como Queco, quien debuta como abuelo a los 57 años. Manuel, hijo mayor de Joan Manuel Serrat y dedicado a la producción audiovisual, goza de una relación cercana con su hija Luna. Además, la familia celebra el entusiasmo de Lucía, hermana de Luna y feliz de convertirse en tía, quien ha manifestado en diferentes entrevistas el apoyo incondicional que se profesan pese a sus diferencias de carácter.

Un retrato de las recién nacidas
Luna Serrat y Daniel Ceballos son padres. (Instagram @Lunaserrat)

En palabras de Lucía, ambas hermanas comparten valores y sentido del humor, lo que ha fortalecido su lazo y se refleja en el acompañamiento mutuo en los momentos clave. Esta relación, sumada al respaldo de toda la familia, permite que la llegada de las mellizas se viva como un acontecimiento colectivo, en el que cada integrante tiene un papel importante.

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