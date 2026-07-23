Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

La fortaleza de Châteauneuf-en-Auxois comenzó como un simple torreón en el siglo XII y se amplió a lo largo de los siguientes tres siglos. (Wikimedia/Éole)

El municipio, situado sobre un promontorio rocoso a 475 metros de altitud en el departamento de Côte-d’Or, forma parte de la asociación Les Plus Beaux Villages de France, una entidad comparable a Los pueblos más bonitos de España, y debe buena parte de su atractivo a una fortaleza del siglo XII que domina la llanura del Auxois y el Canal de Borgoña.

Este pueblo de apenas 76 habitantes recibe más de 100.000 visitantes al año, una proporción que lo convierte en uno de los destinos medievales más visitados de Europa por número de turistas per cápita. Châteauneuf en Auxois acumula una historia que se remonta a 1175, cuando se levantó la primera torre sobre la loma. En el siglo XVIII el municipio contaba con casi 500 habitantes, no es una cifra destacable si la comparamos con otras localidades pero la industrialización y los movimientos poblacionales a las ciudades redujeron drásticamente sus vecinos.

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Un castillo que sobrevivió intacto a pesar de su relevancia estratégica

El pueblo tiene origen medieval y, a pesar de recibir miles de habitantes al año, sigue manteniendo su encanto con edificios típicos franceses. (Wikimedia/François Goglins)

La fortaleza de Châteauneuf en Auxois comenzó como un simple torreón en el siglo XII y se amplió a lo largo de los siguientes tres siglos. Las impresionantes murallas medievales junto con torres de planta circular rodean un torreón cuadrado, con unas dimensiones de 75 metros de largo por 35 de ancho. Durante la Guerra de los Cien Años, un conflicto en el que se enfrentaron Francia e Inglaterra durante más de un siglo y que luego inspiraría a George R. R. Martin a crear el mundo de su saga más famosa, Juego de Tronos, se reforzó con un muro exterior adicional que aún se conserva. Fueron esas defensas las que conservaron el castillo en pie.

El personaje más determinante en la historia del castillo fue Philippe Pot (1428-1494), quien heredó el señorío en 1457. Educado en la corte ducal de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro, capitán de varias ciudades y primer chambelán del duque. Pot añadió dos residencias y una capilla gótica con pinturas murales del siglo XV que aún pueden visitarse. Más tarde pasó al servicio del rey de Francia, quien lo nombró gran senescal de Borgoña. El castillo fue cedido al Estado francés en 1936 y transferido a la región de Borgoña-Franco Condado en 2008.

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Qué ver en Châteauneuf en Auxois más allá del castillo

Las callejuelas empedradas del casco histórico están flanqueadas por casas de piedra dorada de los siglos XII al XV, construidas en su mayoría por comerciantes borgoñones. Muchas conservan grandes ventanales en la fachada, originalmente diseñados para exponer mercancías en la calle. Entre los edificios históricos catalogados figuran la Maison du Mouton, la Maison du Potier d’Étain y la Maison de Saint-Georges, además de un conjunto de puertas antiguas, blasones, dinteles y letreros trabajados que jalonan el recorrido por el pueblo.

Vista de Châteauneuf en Auxois, una región que se caracteriza por sus parajes naturales. (Wikimedia/Jochen Jahnke)

La iglesia de Santiago y San Felipe, del siglo XV, alberga estatuas de piedra y madera policromada, entre ellas una talla de San Juan Bautista atribuida al escultor Claus Sluter, además de una Virgen con Niño del siglo XIV y esculturas de los apóstoles de los siglos XV y XVI, todas catalogadas. El templo exhibe también el blasón de Catherine d’Angoiselle, esposa de Régnier Pot y abuela paterna de Philippe Pot. Junto a la puerta norte, un mirador ofrece vistas sobre la llanura del Auxois y las colinas del Morvan.

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El pueblo también fue escenario cinematográfico: en 1985, el director Claude Lelouch eligió Châteauneuf y su castillo para rodar la película Partir, revenir. Cada dos años, a finales de julio en años pares, el municipio organiza el festival de las Medievales, con justas ecuestres, danzas, espectáculos de fuego, salvas de artillería y puestos de artesanía que recrean el ambiente del Medievo durante un fin de semana completo.