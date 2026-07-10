Un experto en seguridad alimentaria advierte sobre los peligros de la leche cruda que toma Haaland: “Puede provocar intoxicaciones muy graves”

Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, advierte sobre los peligros para la salud de la leche cruda que toma Haaland (Montaje Infobae)

Erling Haaland se ha coronado como uno de los jugadores más comentados de un Mundial que está dando infinitos temas de conversación. Sus cerca de dos metros de imponente altura, su calidad futbolística y su aparente afabilidad fuera del campo se han traducido en ‘memes’ que llenan las redes sociales de todo el planeta. Incluso su alimentación se ha convertido en tema de debate, especialmente por un ingrediente en concreto: la leche cruda.

La polémica procede de un episodio publicado en su canal de YouTube, titulado ‘Un día en la vida de un futbolista profesional’, en el que el jugador del Manchester City explica con detalles su dieta diaria. Además de mencionar alimentos como huevos, pan de masa madre, café o carne de calidad, Haaland reveló que le gusta beber leche sin pasteurizar.

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“La nutrición es simple. Para desayunar, el café es un superalimento a mis ojos. Depende de la calidad, le agregamos leche cruda, que también es una supercomida en mi opinión, puesto que es buena para nosotros, para el estómago, para la piel, los huesos y los músculos”, explica el delantero. Afirmaciones que han abierto un intenso debate sobre los riesgos y supuestos beneficios de este alimento.

Un tecnólogo de alimentos explica los riesgos

Al debate se ha querido sumar Mario Sánchez (@SefiFood), tecnólogo de alimentos y experto en seguridad alimentaria que comparte contenido en redes sociales con el fin de divulgar sobre este tema vital para la salud pública. “Basar hoy en día, en 2026, la alimentación en leche cruda es un auténtico atentado contra la salud pública”, comienza afirmando con rotundidad el experto.

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La razón es simple: que la leche sea cruda quiere decir que no ha sufrido ningún tratamiento térmico ni pasteurización que mate bacterias patógenas comunes en esta materia prima, como salmonela, listeria o brucella, que pueden provocar “intoxicaciones alimentarias muy graves” a quienes las consuman. Hablamos de enfermedades como la listeriosis, la fiebre Q, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y la brucelosis.

Erling Haaland abrió un debate sobre el consumo de leche cruda (Archivo)

El riesgo es especialmente alto en personas vulnerables, como pacientes inmunodeprimidos o embarazadas, aunque el consumo de leche cruda puede ser un problema para toda la población, aun sin ser población en riesgo. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) desaconseja directamente el consumo de leche cruda sin hervir previamente, debido al riesgo de presencia de microorganismos patógenos.

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“Está muy de moda, pero es un auténtico peligro sanitario”. Para consumirlas de forma segura en casa, explica Mario Sánchez, tendríamos que cocer este lácteo un número determinado de veces a una temperatura específica, hasta que la ebullición consiga matar todas estas posibles bacterias. Así lo asegura el especialista en Seguridad Alimentaria y Nutrición: “No tiene ningún sentido priorizar este tipo de leche frente a una que podemos encontrar en supermercado”.

En realidad, la producción y venta de esta leche no es ilegal. Tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea está permitida la venta de leche cruda, aunque su distribución y producción están estrictamente reguladas. En España, solo pueden comercializarla establecimientos que cumplan con unos requisitos muy estrictos para garantizar la reducción de los posibles riesgos sanitarios asociados a su consumo.

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”Si lo que buscas es producto local, de temporada, un producto un poquito más interesante, sea cual sea tu creencia, siempre lo puedes hacer, pero asegúrate de que tenga un tratamiento tecnológico suficiente que te asegure a nivel de seguridad alimentaria, unos mínimos", explica el tecnólogo de alimentos.

Estos mínimos, sin embargo, tampoco son una garantía completa de seguridad. Lo aseguran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que recuerdan que es posible que incluso los animales sanos porten gérmenes que pueden contaminar la leche. De hecho, en España, los establecimientos de comercio al por menor que utilicen leche cruda como materia prima o ingrediente están obligados por ley a hervirla o a someterla a un tratamiento culinario equivalente.

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“Que esta persona diga abiertamente que toma leche cruda y que esto se tome como una buena recomendación dietética porque esta persona es futbolista, porque tiene un físico espectacular y porque rinde genial y marca muchos goles, es algo totalmente absurdo”, concluye el experto en su vídeo. “Es una correlación que no tiene sentido. No quiere decir que porque Haaland tome leche cruda, eso sea bueno para marcar goles y para ser futbolista”.