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La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los precios de los carburantes dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

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Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,389 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,389 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,545 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,864 euros el litro

Precio mínimo: 1,704 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,808 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,821 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,544 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,657 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,839 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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