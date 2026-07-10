El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Luis de la Fuente y Mikel Merino. (REUTERS/Lisi Niesner)

España se verá las caras con Bélgica en cuartos de final. Duelo europeo con la Selección como “rival a batir”. Luis de la Fuente parece haber dado con la tecla después de una fase de grupos con más dudas que certezas. No obstante, tanto con Austria como con Portugal, el equipo volvió a encontrar las mejores sensaciones a la vez que jugadores importantes se reencontraban con su mejor versión.

No obstante, el once titular, más que parecer la clave de la mejoría progresiva del equipo, no es más que un añadido a un “efecto banquillo” que ha dado al seleccionador (y la afición) las alegrías que hoy más se recuerdan. “Los jugadores más importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y nos han dado esa energía para poder culminar el partido”, afirmó el técnico riojano tras el partido ante Portugal.

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Y es que, gracias a dos jugadores de refresco: Ferran Torres y Mikel Merino, España está hoy en el top 8. De sus botas nació el pase y el gol, en el tiempo de descuento que puso fin a los Mundiales de Cristiano Ronaldo.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Unos cambios que tardan en llegar

Ferran Torres saltó al campo en el minuto 75. Mikel Merino en el 84. A De la Fuente se le ha criticado en más de una ocasión por esperar demasiado. Él, sin embargo, mantiene intacta su filosofía: “Soy un hombre paciente porque creo que la calma es poder; ayuda a minimizar el riesgo de equivocarse”. Esa tranquilidad responde también a una forma muy concreta de interpretar los encuentros. El cuerpo técnico analiza cómo evoluciona cada partido antes de intervenir y, en muchas ocasiones, retrasa las sustituciones pensando en una posible prórroga.

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Luis de la Fuente. (Reuters/Maria Lysaker)

Un patrón que se repite

Lo ocurrido en Dallas no es un caso aislado. Desde su debut como seleccionador en marzo de 2023, ante Noruega en La Rosaleda, De la Fuente ha encontrado soluciones decisivas en el banquillo. Con 1-0 en el marcador y los nórdicos apretando, dio entrada a Joselu en el minuto 81. Cuatro minutos después, el delantero ya había firmado un doblete que sentenciaba el partido.

Meses más tarde volvió a repetir la jugada en la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Con el marcador igualado a uno, Joselu entró en el minuto 84 y marcó en el 88 el gol que llevó a España a una final que acabaría ganando a Croacia en los penaltis.

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La Eurocopa de Alemania fue la guinda del pastel. En cuartos, ante los anfitriones, Dani Olmo entró forzado por la lesión de Pedri y acabó asistiendo a Mikel Merino, también suplente, para el cabezazo de la prórroga que eliminó a la Mannschaft. Una semana después, en la final de Berlín, fue Mikel Oyarzabal quien, tras entrar por Álvaro Morata, marcó el gol que dio el título a España.

La Selección ha celebrado la Eurocopa con la afición en Madrid. Más de medio millón de personas ha querido felicitar a los campeones.

Bélgica, otro escenario para los revulsivos

El duelo de cuartos frente a Bélgica en el estadio de Los Ángeles será otra prueba para el jugador suplente. Bélgica llega tras golear a Estados Unidos y con la moral por las nubes. Además, también cuentan con un jugador determinante en los minutos finales que está teniendo un papel crucial cuando sale desde el banquillo: Romelu Lukaku, con tres goles, todos saliendo desde ahí.

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Romelu Lukaku lleva tres goles saliendo desde el banquillo. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Pero, si a España se le atasca el partido, sabe dónde encontrar la solución. “Siento un gran afecto por todos los jugadores, pero con Mikel Merino es algo especial porque llevamos mucho tiempo juntos. Si hace falta, iría a recogerle en brazos a su casa. Es top mundial. Quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo. Y Mikel nunca falla, es un valor seguro”, sentenció De la Fuente.