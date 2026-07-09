La psicología explica la ventaja que tiene la generación de los nacidos entre 1945 y 1965 al haber desarrollado una forma distinta de gestionar las emociones

La psicología explica la ventaja que tiene la generación de los nacidos entre 1945 y 1965. (Magnific)

Durante décadas, las personas de la generación conocida como Baby Boomers aprendieron que la fortaleza estaba en mantener la calma, afrontar los problemas sin hacer demasiado ruido y reservar ciertos asuntos para la intimidad. Hoy, en una sociedad donde hablar de lo que uno siente se ha convertido en una parte esencial del bienestar, se encuentran ante una nueva interpretación: lo que antes era visto como serenidad y autocontrol, ahora puede confundirse con distancia o aislamiento.

Un análisis del escritor Justin Brown publicado en la revista VegOut reflexiona sobre la particular relación que muchas personas nacidas entre 1945 y 1965 construyeron con la gestión emocional a partir del contexto social e histórico en el que crecieron. Más que una ventaja universal, el autor plantea que se trata de un aprendizaje cultural que pudo favorecer una mayor tolerancia a la incertidumbre, la responsabilidad personal y la confianza en la propia capacidad para resolver dificultades.

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La personalidad no nace definida, sino que se va moldeando a lo largo de la vida a través de las experiencias, el entorno familiar, la educación y los referentes que acompañan los primeros años. En el caso de quienes crecieron en las décadas posteriores a la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, muchos lo hicieron en hogares donde la fortaleza, la discreción y la capacidad de seguir adelante ante las dificultades formaban parte de la vida cotidiana.

Brown resume esta visión al señalar que, para muchas personas de esa generación, reservar ciertos aspectos de la vida personal no era una muestra de miedo ni una incapacidad para expresarse, sino una forma de preservar la propia intimidad y mantener el control sobre su mundo interior. “La frontera entre lo que una persona sentía y lo que compartía no era un muro construido por temor. Era una estructura sólida, deliberada y digna”, sostiene el autor en su análisis.

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Las personas que crecieron en la posguerra crecieron con la capacidad de seguir adelante ante las dificultades. (Freepik)

La privacidad como una forma de autonomía emocional

Durante años, afrontar las dificultades sin pedir ayuda, resolver los problemas por cuenta propia y mantener la compostura fueron considerados signos de madurez. Para muchas personas de esa generación, la discreción no era una carencia, sino una forma de preservar la intimidad y demostrar que eran capaces de sostenerse por sí mismas. Sin embargo, el cambio en los códigos emocionales de la sociedad actual ha modificado la forma de interpretar estas actitudes.

Como plantea Brown, muchas personas jóvenes pueden interpretar el silencio de generaciones anteriores como una señal de que algo no funciona, sin tener en cuenta que para algunos esa actitud forma parte de su identidad y de su manera de sentirse seguros. “Cuando la cultura moderna interpreta su silencio como soledad, está aplicando un lenguaje que ellos nunca aceptaron utilizar”, explica.

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La diferencia no está necesariamente entre una generación más preparada emocionalmente que otra, sino entre dos maneras distintas de relacionarse con el mundo interior: una que apuesta por expresar y compartir lo que se siente, y otra que valora la discreción, la autonomía y la capacidad de afrontar las dificultades por uno mismo.

Estar solo no siempre significa sentirse solo

Uno de los puntos clave del análisis de Brown es la diferencia entre estar solo y sentirse solo. La psicología distingue entre la soledad elegida, capaz de aportar calma, reflexión y bienestar, y el aislamiento no deseado, que surge cuando una persona echa en falta vínculos, apoyo emocional o relaciones significativas. Aunque desde fuera ambas realidades puedan parecer similares, no responden a la misma experiencia.

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Existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, Brown defiende que el debate sobre la soledad no debería centrarse únicamente en lo que se observa, sino también en el significado que tiene para quien lo vive. Lo ilustra con el caso de Margaret, una mujer de 73 años que vive en la misma casa desde 1981, disfruta de su café y sigue leyendo el periódico en papel. Cuando su hija la llama para preguntarle si está “realmente bien”, Margaret responde que sí y da por terminada la conversación. Para su hija, ese comportamiento refleja aislamiento; para ella, simplemente estaba disfrutando de un momento de calma.

La conclusión del análisis es que la madurez no consiste ni en expresarlo todo ni en guardarlo todo, sino en saber qué compartir, con quién y en qué momento. Quienes nacieron entre 1945 y 1965 no desarrollaron necesariamente una forma superior de gestionar su mundo interior, pero sí una habilidad que hoy suele pasar más desapercibida: convivir con la incertidumbre, proteger su intimidad y encontrar bienestar sin necesitar constantemente una validación externa.

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